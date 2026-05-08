Bonnie Tyler está en coma inducido tras cirugía en Portugal

La cantante británica Bonnie Tyler se encuentra en coma inducida en un hospital del sur de Portugal, días después de haberse sometido a una cirugía intestinal, según informó medios locales.

El diario portugués Correio da Manhã, que cita fuentes cercanas a la artista, señaló que Bonnie Tyler, de 74 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Faro, en la región del Algarve, tras un deterioro en su estado de salud posterior a la intervención quirúrgica.

De acuerdo con esa versión, los primeros síntomas se manifestaron durante un concierto en Londres. Sin embargo, fue después de regresar a Portugal, país donde reside desde hace varios años, cuando fue trasladada de urgencia para ser operada.

El equipo de la cantante informó este miércoles sobre la cirugía mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que aseguró que “la operación fue bien” y que el artista se encontraba “recuperándose”.

“Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo”, publicó el equipo de la cantante en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial adicional sobre su evolución médica.

Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins, alcanzó notoriedad a finales de la década de 1970 con canciones como It's a Heartache. Más tarde consolidó su carrera internacional en los años 80 con el éxito Total Eclipse of the Heart (1983).