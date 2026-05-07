La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que BTS, agrupación de K-pop, regresará a este país en 2027 durante pleno año electoral.
En Palacio Nacional, la Mandataria federal compartió que los miembros de la banda surcoreana le dijeron que desean volver porque México tiene una energía como ningún otro lugar en el mundo.
"Les tengo una muy buena noticia para todo el ARMY de BTS, y para todas las y los jóvenes de México. Les hice una propuesta: ¿Quieren regresar el próximo año a México? ¡Sí! Y regresa a BTS en el 2027 a México".
"Pero cuando les dije, bueno, les gusta México y dijeron es que México tiene una energía que no tiene ningún otro lugar del mundo. Así que muy contentos de estar aquí y cuando les dije, bueno, es que soy transmisora de una demanda popular que es que regresen el próximo año y ya hablaron entre ellos y dijeron sí, sí, regresamos el próximo año", comentó Sheinbaum tras presentar un video con la vista de BTS a Palacio Nacional.
En la conferencia mañanera, la titular del Ejecutivo federal aclaró que aún no hay fecha, pero será la agrupación la que decida cuándo volverá con base en su agenda.
@latinus_us Sheinbaum anuncia que BTS regresará a México en 2027, aunque los detalles dependerán de su agenda y de la producción. Dijo que cerca de 50 mil fans se reunieron para saludarlos y agradeció al presidente de Corea del Sur por facilitar su visita y el saludo desde Palacio Nacional. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus
"Claro que ellos tienen que ver su agenda, tienen que ver cuándo, pero es una buena noticia para todos los que quieren a este grupo, que su virtud, entre otras cosas, es que tienen muchos mensajes positivos de construcción de la paz, de salud mental, de amor", expresó.
La Mandataria federal dijo que los siete integrantes de BTS son jóvenes muy sencillos y calificó como increíble la experiencia de ayer cuando la agrupación salió a saludar a su fandom desde un balcón de Palacio Nacional.
"Ayer los vi, unos jóvenes muy sencillos la verdad, muy modestos, tranquilos. Increíble lo que pasó, que en la mañana anunciamos que iban a salir a saludar y yo creo, bueno, calcularon como cerca de 50 mil personas muy emocionadas. Había hombres y mujeres, obviamente, pero las chicas muy emocionadas", mencionó.
Sheinbaum anunció que mandará una carta al Presidente de Corea para agradecerle por haber hecho posible la visita de BTS a Palacio Nacional.
@n.mas La banda de K-pop BTS salió por uno de los balcones de Palacio Nacional junto con la presidenta Claudia Sheinbaum para saludar a decenas de fans que esperaron durante horas bajo el calor intenso. Uno de los integrantes les dedicó un mensaje. La mandataria prometió que la agrupación regresará a México el próximo año. #BTS #México ♬ sonido original - Nmás
"Entonces, pues era algo muy lindo y quiero aquí públicamente agradecerle al Presidente de Corea del Sur, porque sin él esto no hubiera sido posible. Ya le voy a mandar una carta, hoy la vamos a redactar para agradecerle pues este detalle de que hayan venido a Palacio Nacional, hayan salido a saludar, y pues ya regresan el próximo año, y ya pues a través de las producciones darán los detalles de cuándo regresan", agregó.