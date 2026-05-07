BTS regresará a México en 2027

Ciudad de México.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que BTS, agrupación de K-pop, regresará a este país en 2027 durante pleno año electoral.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal compartió que los miembros de la banda surcoreana le dijeron que desean volver porque México tiene una energía como ningún otro lugar en el mundo.

"Les tengo una muy buena noticia para todo el ARMY de BTS, y para todas las y los jóvenes de México. Les hice una propuesta: ¿Quieren regresar el próximo año a México? ¡Sí! Y regresa a BTS en el 2027 a México".

"Pero cuando les dije, bueno, les gusta México y dijeron es que México tiene una energía que no tiene ningún otro lugar del mundo. Así que muy contentos de estar aquí y cuando les dije, bueno, es que soy transmisora de una demanda popular que es que regresen el próximo año y ya hablaron entre ellos y dijeron sí, sí, regresamos el próximo año", comentó Sheinbaum tras presentar un video con la vista de BTS a Palacio Nacional.

En la conferencia mañanera, la titular del Ejecutivo federal aclaró que aún no hay fecha, pero será la agrupación la que decida cuándo volverá con base en su agenda.