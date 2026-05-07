Claudia Sheinbaum recibe en México a la agrupación BTS

Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , informó el miércoles que celebró un encuentro con los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS , luego de aparecer junto a ellos en uno de los balcones del Palacio Nacional , sede del Ejecutivo mexicano.

"Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur", expresó la mandataria en su cuenta oficial de X.

En la misma publicación, Sheinbaum compartió una fotografía junto a la agrupación, que iniciará una serie de conciertos este jueves en la capital mexicana. En la imagen, la presidenta sostiene un cartel de la gira 2026 firmado por los integrantes del grupo, quienes cuentan con millones de seguidores alrededor del mundo.

Antes del inicio de los conciertos, Sheinbaum pidió que BTS regresara a México el próximo año, al considerar que muchos seguidores mexicanos no podrán asistir a las presentaciones debido a la alta demanda de boletos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantada que se reuniría con los intérpretes de “SWIM”, luego de las gestiones realizadas por su Gobierno ante Corea del Sur para atender las quejas de los fanáticos mexicanos por la escasez de entradas.

Según explicó Sheinbaum, su administración envió una carta al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y posteriormente recibió una respuesta favorable.

“Entonces, me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones”, señaló la presidenta.

La mandataria también indicó que el encuentro en Palacio Nacional fue coordinado por Claudia Curiel, secretaria de Cultura, quien “consiguió que vinieran aquí a Palacio Nacional”.

A las afueras del recinto histórico se congregaron millas de fanáticos, algunos a la espera de los conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, mientras otros acudieron con la esperanza de ver a la agrupación durante su visita al país.

La demanda de boletos para las presentaciones superó ampliamente la capacidad disponible, según reportaron organizadores y seguidores en redes sociales. EFE

FOTOGALERÍA: Así recibió México al grupo de K-pop surcoreano BTS