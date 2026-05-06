Hayden Panettiere revela un secreto personal antes de su libro

La actriz Hayden Panettiere habló públicamente sobre su sexualidad por primera vez antes del lanzamiento de sus memorias, This Is Me: A Reckoning , que saldrá a la venta el 19 de mayo.

En declaraciones a Us Weekly, la protagonista de Scream aseguró que finalmente se siente preparada para compartir una parte de su vida que permaneció en privado durante años. "Me siento cómodo diciendo con seguridad que sí, soy bisexual. ¡Lo dije! Esta es la primera vez que puedo decirlo en voz alta", afirmó.

Panettiere explicó que durante mucho tiempo no se sintió capaz de ser completamente ella misma mientras crecía bajo la atención pública. “Era demasiado joven y me obligaban a ser perfecto en todo momento”, dijo. “No me animaban a ser yo misma”.

Hayden Panettiere es famosa principalmente por su papel icónico como Claire Bennet, la animadora con habilidades de regeneración en la serie de televisión "Heroes" (2006-2010), popularizando la frase "Salva a la animadora, salva al mundo". También es reconocida por interpretar a Juliette Barnes en la serie Nashville y a Kirby Reed en la saga de terror Scream.

La nominada al Premios Globo de Oro, quien estuvo comprometida con el excampeón mundial de boxeo Wladimir Klitschko y tiene una hija de nueve años con él, señaló que había tenido relaciones con mujeres en el pasado, pero que le resultaba “aterrador” debido a la constante presencia de los paparazzi.

La actriz, de 36 años, reconoció que le entristece haber tardado tanto en vivir abiertamente, aunque mantiene una visión optimista: “Más vale tarde que nunca, ¿verdad?”.