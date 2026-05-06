Studio Ghibli gana el Princesa de Asturias de Comunicación 2026

Oviedo (España)

La mítica productora de animación japonesa Studio Ghibli, creada en 1985 por el ilustrador y dibujante de manga Hayao Miyazaki y el creador de Heidi, Isao Takahata, para impulsar el cine de autor, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. El acta del jurado, hecha pública en Oviedo (norte de España) por su presidente, Miguel Falomir, director del Museo del Prado, señala que, con películas como la multipremiada El viaje de Chihiro (El viaje de Chihiro, 2001), Studio Ghibli ha transformado la creatividad en conocimiento y comunicación mediante un proceso artesanal de gran imaginación, con el que ha creado historias universales llenas de sensibilidad y valores humanistas. Sus películas, a través de la empatía, la tolerancia, la amistad y el respeto por las personas y la naturaleza, han trascendido generaciones y fronteras hasta convertirse en un referente para los desafíos de la sociedad globalizada, con un cine que ensalza la belleza de lo cotidiano y que convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación, según el jurado.

El estudio que revolucionó la animación

La obra de Studio Ghibli, que en su momento supuso una revolución tanto en la animación japonesa como en la occidental, reúne trabajos tanto para niños como para adultos. Aborda temas que van desde la ecología hasta el belicismo, en los que, en ocasiones, mezcla culturas y estilos artísticos diferentes, y en otras vuelca su fantasía en una visión atemporal de la mitología japonesa. Aunque Nausicaä del Valle del Viento (Nausicaä of the Valley of the Wind, 1984), un manga de Miyazaki que él mismo llevó al cine, se considera una película de Ghibli, la primera cinta realizada y producida por el estudio fue El castillo en el cielo (Castle in the Sky, 1986). El verdadero éxito del estudio llegó en 1988 con el estreno de La tumba de las luciérnagas (Grave of the Fireflies), uno de los filmes más adultos de Takahata, y del mucho más amable Mi vecino Totoro (My Neighbor Totoro), de Miyazaki. En este contraste reside la dualidad del estudio: una casa donde han convivido la fantasía característica de Miyazaki con las obras más intimistas y personales de Takahata, sin que ninguno de los dos maestros haya quedado encasillado.

‘El viaje de Chihiro’

En 2001 llegó a los cines la que está considerada la obra cumbre de Studio Ghibli y de la carrera como director de Miyazaki, Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro o Spirited Away), el simbólico recorrido de una niña por un mundo fantástico durante su tránsito de la infancia a la edad adulta. La película construye un discurso crítico sobre la sociedad japonesa moderna, ahonda en los conflictos generacionales y en la disolución de la cultura tradicional en una sociedad globalizada, así como en la recurrente denuncia de Miyazaki sobre la destrucción del medio ambiente. La cinta de animación japonesa más premiada de la historia, que batió récords de recaudación, fue galardonada como mejor película en los Premios de la Academia del Cine de Japón, con el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín y con el Óscar a la mejor película de animación (2003). Estos reconocimientos se suman a los de una productora que posee la única Palma de Oro de Cannes concedida a un colectivo. Además de los premios obtenidos por Studio Ghibli —adquirida en 2023 por la cadena Nippon Television (NTV) y que cuenta con un parque temático en la localidad japonesa de Nagakute—, Miyazaki ha recibido a título individual el Óscar honorífico y el León de Oro del Festival de Venecia en 2005.

Séptimo premio para Japón