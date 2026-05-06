¿Qué se sabe de los ocho contagiados de hantavirus del crucero MV Hondius?

Madrid, España

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius dejó un total de ocho personas contagiadas, según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De estos casos, cuatro han sido confirmados en laboratorio y otros cuatro permanecen como sospechosos. El balance incluye tres muertos, varios evacuados a Países Bajos y un paciente hospitalizado en Suiza. El crucero partió el 1 de abril desde Ushuaia (Argentina). Días después, el 6 de abril, se detectó el primer paciente con síntomas leves. El 11 de abril se registró el primer fallecimiento a bordo tras complicaciones respiratorias. El 24 de abril se identificaron nuevos casos, incluyendo una segunda paciente que había tenido contacto con el primero. Dos días más tarde, el 26 de abril, se confirmó por PCR la infección por hantavirus tras el fallecimiento de la segunda paciente.

El 27 de abril, un tercer paciente fue evacuado a Sudáfrica en estado crítico.

El 2 de mayo se confirmó la muerte de una cuarta paciente en Estados Unidos, elevando la preocupación por el brote. El MV Hondius había zarpado desde Ushuaia y se encontraba frente a Cabo Verde cuando se confirmó parte del brote, tras una ruta que atravesaba el océano Atlántico.



Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es un patógeno que se transmite principalmente a través de roedores infectados. El contagio puede producirse por contacto con su orina, heces o saliva, aunque la vía más frecuente es la inhalación de partículas contaminadas. En algunos casos concretos, como el virus Andes, se ha documentado una transmisión limitada entre personas. La infección puede provocar enfermedades graves e incluso la muerte. Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, dolor de cabeza, vómitos, dolores musculares, dolor abdominal, diarrea y escalofríos. En América puede derivar en síndrome cardiopulmonar, mientras que en Europa y Asia suele causar fiebre hemorrágica con afectación renal. La tasa de letalidad varía entre el 1 % y el 50 %, dependiendo de la región y el tipo de virus.

Situación a bordo y evacuaciones