Presidente de Canarias: El crucero afectado por hantavirus "debe ser atendido donde está"

Madrid, España

El presidente del Gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes que el buque en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias hasta Países Bajos, de donde es la empresa que opera el crucero.

"Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a Holanda, sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario", dijo Clavijo en Bruselas, donde se reunió con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas.

"Ella me transmitía que desde el Ministerio entienden que no es razonable trasladarlo de Cabo Verde a Canarias para luego salir y que iba a hablar directamente con la Organización Mundial de la Salud precisamente para que, si había que evacuar o hay que dar garantías, se puedan dar donde está el barco ya", añadió.