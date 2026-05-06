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De 4.4 fue el sismo que sacudió Honduras de madrugada

Copeco ubicó el epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa y a 6 kilómetros al sur de San José del Potrero, en el departamento de Comayagua.

De 4.4 fue el sismo que sacudió Honduras de madrugada

No se han reportado daños materiales ni personas afectadas.
San Pedro Sula.

Un sismo de moderada intensidad se percibió la madrugada de este miércoles en varias regiones de Honduras, provocando alarma entre la población, principalmente en zonas del norte y centro del país.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), el evento tuvo una magnitud de 4.4 (escala de Richter) y una profundidad de 10 kilómetros. El organismo ubicó el epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa y a 6 kilómetros al sur de San José del Potrero, en el departamento de Comayagua.

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Sin embargo, reportes de otras instituciones, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), así como mediciones de centros independientes, sitúan el movimiento a las 4:42 de la mañana, con un epicentro cercano a 24 kilómetros al sureste de Yoro.

Estas fuentes también presentan variaciones en los datos técnicos, con estimaciones de magnitud entre 4.5 y 5.1 y una profundidad aproximada de 5 kilómetros, lo que habría influido en que el temblor fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas, aunque se mantiene el monitoreo ante cualquier eventualidad.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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