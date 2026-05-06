De 4.4 fue el sismo que sacudió Honduras de madrugada

San Pedro Sula.

Un sismo de moderada intensidad se percibió la madrugada de este miércoles en varias regiones de Honduras, provocando alarma entre la población, principalmente en zonas del norte y centro del país.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), el evento tuvo una magnitud de 4.4 (escala de Richter) y una profundidad de 10 kilómetros. El organismo ubicó el epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa y a 6 kilómetros al sur de San José del Potrero, en el departamento de Comayagua.