De 4.4 fue el sismo que sacudió Honduras de madrugada

Un sismo de moderada intensidad se percibió la madrugada de este miércoles en varias regiones de Honduras, provocando alarma entre la población, principalmente en zonas del norte y centro del país.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), el evento tuvo una magnitud de 4.4 (escala de Richter) y una profundidad de 10 kilómetros. El organismo ubicó el epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa y a 6 kilómetros al sur de San José del Potrero, en el departamento de Comayagua.
Sin embargo, reportes de otras instituciones, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), así como mediciones de centros independientes, sitúan el movimiento a las 4:42 de la mañana, con un epicentro cercano a 24 kilómetros al sureste de Yoro.
#COPECO Informa:— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 6, 2026
Esta madrugada del miercoles 6 de mayo se registró un sismo de magnitud 4.4, con profundidad de 10 km, localizado a 78 km al norte de Tegucigalpa y a 6 km al sur del municipio de San José del Potrero, Honduras. @titoasfura pic.twitter.com/lTfDL47wc6
Estas fuentes también presentan variaciones en los datos técnicos, con estimaciones de magnitud entre 4.5 y 5.1 y una profundidad aproximada de 5 kilómetros, lo que habría influido en que el temblor fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas, aunque se mantiene el monitoreo ante cualquier eventualidad.