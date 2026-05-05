Contreras busca responsables por sus desaciertos en SPS

San Pedro Sula. Honduras

En medio del congestionamiento vial, la invasión de aceras, las medianas enmontadas, la tala de árboles y la proliferación de basura en la ciudad, el alcalde Roberto Contreras busca responsabilizar a terceros por los desaciertos e improvisaciones que, según diversos sectores, está cometiendo su administración.

La falta de planificación se mantiene como una constante, como lo han señalado reiteradamente distintos sectores, entre ellos la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), que ha manifestado que la ciudad necesita obras de gran escala y alineadas con el Plan Maestro de Desarrollo Municipal.

Asimismo, la Chico denunció, en su momento, que algunas obras se inauguraban pese a que aún presentaban deudas pendientes. Las publicaciones de estas denuncias a través de LA PRENSA generaron un acercamiento entre la Chico y la alcaldía para conocer en detalle los atrasos en pagos a varios constructores.

Arnaldo Martínez, presidente de la Chico, confirmó la reunión con el alcalde Contreras, en la que abordaron la temática denunciada por LA PRENSA, y se buscaron soluciones.

También se cuestionó la asignación de 50 millones de lempiras para la construcción del Sendero El Merendón, en una zona donde, según críticos, no es prioritaria la pavimentación, mientras colonias dentro del primer anillo aún carecen de calles pavimentadas.

Este proyecto fue retirado de la agenda corporativa y posteriormente se realizó una transferencia interna de 30 millones de lempiras a otros proyectos en la misma área.

Algunas decisiones impulsadas por el alcalde Contreras, mediante mociones, han sido frenadas por la Corporación Municipal, como ocurrió en la sesión número 11, con una ordenanza donde buscaban crear tres unidades más a la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana, Presemu.

Otras, en cambio, continúan vigentes, mientras los señalamientos generan malestar en el edil sampedrano, quien los considera ataques a su administración.

A través de redes sociales, ciudadanos solicitan mayor atención a sus colonias, muchas de las cuales carecen de pavimentación, sistemas de aguas negras, recolección de basura y proyectos comunitarios.

Entre las colonias que demandan intervención figuran Celeo Gonzales, Perfecto Vásquez, Villa Ernestina, Fesitranh y Miguel Ángel Pavón, entre otras de la capital industrial.