Ola de calor agrava apagones eléctricos en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

Honduras experimenta altas temperaturas y olas de calor superiores a los 35°C y que alcanzan hasta los 40°C, principalmente por el paso del sol por el cenit, la influencia de masas de aire seco, los incendios forestales y la época seca. Esta situación está provocando una mayor demanda de energía en un sistema eléctrico deficiente, lo que deriva en apagones en diferentes zonas del país. El país entrará formalmente bajo la influencia del fenómeno de El Niño a partir de este mes o en junio de 2026, lo que dejará lluvias por debajo de lo normal y sequía extrema. Expertos en temas energéticos aseguran que los equipos obsoletos y la falta de inversión en distribución y transformación volverán a evidenciarse en nuevos apagones, además de los mantenimientos programados de hasta ocho horas semanales en los circuitos con mayores fallas y carga.

Expertos y autoridades no descartan que el país enfrente una situación similar a la de 2024, cuando fue necesario elaborar un calendario de despejes o racionamientos para evitar un colapso total de la red eléctrica.

Mantenimientos programados y plan de “despejes”

LA PRENSA conversó con Edwin Padilla, de la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), sobre cómo se prepara la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) ante la ola de calor que ha disparado la demanda de energía y ya está provocando interrupciones en el país. “Los mantenimientos programados radican en diferentes aspectos: mantenimiento preventivo en las líneas de distribución, transmisión y generación. Tenemos problemas por altas temperaturas en la zona sur, zona norte y litoral; sin embargo, se ha concentrado más en la zona sur y norte”. Padilla sostiene que los mantenimientos de hasta ocho horas también responden a la preparación para el invierno, con corte de ramas y vegetación para despejar el tendido eléctrico. Además, se realizan despejes por ampliaciones de la red y aumento de la capacidad de potencia. “Los mantenimientos preventivos se hacen en los puntos más calientes; se realiza termografía con cámaras especializadas para identificar estos puntos, lo que incrementa la cantidad de intervenciones en estas zonas”. Explicó que los mantenimientos de seis a ocho horas se realizan para mejorar la red de distribución y transformación. Algunos se programan en circuitos con mayores fallas con el objetivo de evitar repeticiones. “Se programa para que el mismo circuito no tenga más de dos mantenimientos en un mes, para que un cliente no se vea afectado más de dos veces. Los avisos se hacen semanalmente”.

Esperan no tener que hacer un plan de racionamientos como en 2024

Debido a la intensa ola de calor y la disminución en los niveles de embalses hídricos provocados por el fenómeno de El Niño, la Enee implementó en 2024 un plan de racionamiento energético denominado “plan de despejes”, con el objetivo de evitar un colapso de la red eléctrica nacional mediante la reducción de la demanda en horas pico. Los cortes programados se enfocaron principalmente en las zonas con mayor demanda y deficiencia en la transmisión, especialmente en el norte y occidente del país. De repetirse condiciones similares, la estatal volvería a aplicar estos despejes, advierten expertos. “Se prevé que este año tengamos altas temperaturas y bajos niveles en los embalses. Esto provoca que los transformadores se sobrecarguen. Sin embargo, se han hecho inversiones en subestaciones, transformadores y ampliaciones, y seguimos trabajando para incrementar la capacidad y evitar estos problemas”, apuntó Padilla, quien agregó que, de aplicarse despejes, se espera que no sean tan drásticos como en 2024.

El ingeniero sostiene que los mantenimientos también se realizan los fines de semana debido a que la demanda es menor. “Si todos los despejes se hicieran de lunes a viernes tendríamos más apagones, porque se hacen transferencias de carga en días de menor consumo”. A nivel nacional se atiende un promedio de 102 circuitos con mantenimientos semanales. La Enee ha seccionado 649 circuitos controlados. En distribución existen 63 subestaciones de energía. Hay circuitos extensos con más de 10,000 clientes.

Los mantenimientos semanales son necesarios por un sistema obsoleto

Salomón Ordóñez, experto en temas energéticos y exgerente de la Enee, manifestó que los mantenimientos en los sistemas de distribución son necesarios. “Es posible que este mes se incrementen las fallas en las líneas de distribución por la alta temperatura ambiente. Desafortunadamente no hay mucho que hacer. Sin embargo, se debe reconocer que el gobierno anterior hizo inversiones importantes para mejorar los sistemas de distribución en el Valle de Sula, lo que reduce la probabilidad de fallas en estas épocas de alta temperatura”, afirmó Ordóñez a este rotativo. La Enee ejecutó entre 2022 y 2025 una inversión de 15,932 millones de lempiras en proyectos de transmisión y distribución en la zona norte. En el área de transmisión se realizaron ampliaciones en subestaciones como San Buena Ventura, San Pedro Sula Sur, Choloma y Santa Marta, así como la construcción de nuevas subestaciones en El Centro, La Victoria y Calpules. En el área de distribución se repotenciaron los circuitos RNAL385, Masca L353, Naco L365 y CIR-201, además de la construcción del circuito Naco, con una extensión de 10.1 kilómetros, y la ejecución de 31 proyectos de electrificación.

Más de 300,000 postes de madera podridos, la realidad del sistema

Samuel Rodríguez, experto en energía renovable, señaló que los apagones ya se están registrando en el país. “Pese a las inversiones realizadas, los sistemas de distribución están obsoletos y colapsan por sobrecarga, lo que provoca interrupciones y racionamientos”. Es importante recordar que de los 900,000 postes que sostienen el tendido eléctrico a nivel nacional, alrededor de 300,000 son de madera y están podridos. “Desde ahí tenemos una visión de lo frágil que es la red y, sobre todo, en verano, cuando los cables al conducir tanta potencia se estresan, los sistemas de distribución colapsan y se generan apagones”, explicó.