Ola de calor agrava apagones eléctricos en Honduras

Debido a la intensa ola de calor y la disminución en los niveles de <b>embalses hídricos </b>provocados por el fenómeno de El Niño, la Enee implementó en 2024 un plan de racionamiento energético denominado “plan de despejes”, con el objetivo de evitar un colapso de la red eléctrica nacional mediante la reducción de la demanda en horas pico.Los cortes programados se enfocaron principalmente en las zonas con mayor demanda y deficiencia en la transmisión, especialmente en el norte y occidente del país. De repetirse condiciones similares, la estatal volvería a aplicar estos despejes, advierten expertos.“Se prevé que este año tengamos <b>altas temperaturas </b>y bajos niveles en los embalses. Esto provoca que los transformadores se sobrecarguen. Sin embargo, se han hecho inversiones en subestaciones, transformadores y ampliaciones, y seguimos trabajando para incrementar la capacidad y evitar estos problemas”, apuntó Padilla, quien agregó que, de aplicarse despejes, se espera que no sean tan drásticos como en 2024.