Calor no cesa en Honduras: hasta 40 grados en algunas zonas este miércoles

San Pedro Sula.

El calor seguirá marcando la jornada de este miércoles en Honduras, con temperaturas elevadas en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Luis Fonseca, pronosticador de turno de la institución, indicó que predominará un ambiente seco y cálido, con registros que podrían alcanzar los 40 grados Celsius, especialmente en la zona sur del país. Departamentos como Valle y Choluteca concentrarán los valores más altos, mientras que en el norte y occidente también se mantendrán temperaturas elevadas, cercanas a los 37 y 38 grados.

Aunque el tiempo estable será la condición dominante, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias débiles y dispersas en sectores del oriente, así como precipitaciones aisladas en el suroccidente y sur. En otras regiones, el calor persistirá con variaciones moderadas: en el centro y oriente se esperan máximas superiores a los 33 grados, mientras que en zonas como Intibucá las condiciones serán más frescas, con temperaturas que no superarán los 27 grados.

Prevalecerán las condiciones generalmente secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, se esperan lluvias y chubascos débiles y muy aislados en la región oriental y debido a la brisa del océano Pacífico en el suroccidente y sur. pic.twitter.com/EN7YSqxVu8 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 6, 2026

El informe también señala que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales. Además, el país se encuentra bajo la fase de luna llena.