  1. Inicio
  2. · Honduras

Calor no cesa en Honduras: hasta 40 grados en algunas zonas este miércoles

Copeco recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad

Calor no cesa en Honduras: hasta 40 grados en algunas zonas este miércoles

Altas temperaturas especialmente en la zona sur, entre los departamentos de Valle y Choluteca.

San Pedro Sula.

El calor seguirá marcando la jornada de este miércoles en Honduras, con temperaturas elevadas en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Luis Fonseca, pronosticador de turno de la institución, indicó que predominará un ambiente seco y cálido, con registros que podrían alcanzar los 40 grados Celsius, especialmente en la zona sur del país. Departamentos como Valle y Choluteca concentrarán los valores más altos, mientras que en el norte y occidente también se mantendrán temperaturas elevadas, cercanas a los 37 y 38 grados.

El Niño amenaza con intensificar el calor y retrasar lluvias en Honduras

Aunque el tiempo estable será la condición dominante, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias débiles y dispersas en sectores del oriente, así como precipitaciones aisladas en el suroccidente y sur.

En otras regiones, el calor persistirá con variaciones moderadas: en el centro y oriente se esperan máximas superiores a los 33 grados, mientras que en zonas como Intibucá las condiciones serán más frescas, con temperaturas que no superarán los 27 grados.

El informe también señala que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales. Además, el país se encuentra bajo la fase de luna llena.

De 4.4 fue el sismo que sacudió Honduras de madrugada

La salida del sol está prevista para las 5:25 de la mañana y la puesta a las 6:06 de la tarde.

Ante este panorama, Copeco recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y tomar medidas de precaución frente a las altas temperaturas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias