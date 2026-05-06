Blake Lively y Justin Baldoni gastaron 60 millones de dólares en abogados

Estados Unidos.

El acuerdo que puso fin al pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni no implicó pagos entre las partes, aunque sí dejó un alto costo económico para ambos.

De acuerdo con Page Six, la actriz y el director de Romper el Círculo habrían gastado en conjunto alrededor de 60 millones de dólares en demandas y contrademandas.

Fuentes cercanas a Baldoni señalaron al Daily Mail que el realizador y productor quedó satisfecho con el desenlace, al no tener que pagar compensación alguna a Lively.

La esposa de Ryan Reynolds reclamaba 300 millones de dólares por daños y perjuicios, al sostener que perdió patrocinios y contratos debido a una presunta campaña de desprestigio.

El juicio estaba previsto para el 18 de mayo, por lo que los equipos legales negociaron durante las últimas semanas.

Lively había demandado a Baldoni en diciembre de 2024 por acoso sexual, mientras él respondió con una contrademanda por difamación.