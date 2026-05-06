  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Blake Lively y Justin Baldoni gastaron 60 millones de dólares en abogados

Los actores Blake Lively y Justin Baldoni estuvieron casi dos años en un ir y venir entre demandas y contrademandas.

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 08:21 -
  • Redacción web
Blake Lively y Justin Baldoni gastaron 60 millones de dólares en abogados

Blake Lively y Justin Baldoni por fin llegaron a un acuerdo.

Estados Unidos.

El acuerdo que puso fin al pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni no implicó pagos entre las partes, aunque sí dejó un alto costo económico para ambos.

De acuerdo con Page Six, la actriz y el director de Romper el Círculo habrían gastado en conjunto alrededor de 60 millones de dólares en demandas y contrademandas.

Fuentes cercanas a Baldoni señalaron al Daily Mail que el realizador y productor quedó satisfecho con el desenlace, al no tener que pagar compensación alguna a Lively.

La esposa de Ryan Reynolds reclamaba 300 millones de dólares por daños y perjuicios, al sostener que perdió patrocinios y contratos debido a una presunta campaña de desprestigio.

El juicio estaba previsto para el 18 de mayo, por lo que los equipos legales negociaron durante las últimas semanas.

Lively había demandado a Baldoni en diciembre de 2024 por acoso sexual, mientras él respondió con una contrademanda por difamación.

Blake Lively no recibió nada de dinero en su acuerdo con Justin Baldoni
@juri_chismilingue ‼️Blake Lively y Justin Baldoni llegan a un acuerdo - NO Habrá juicio‼️ #justinbaldoni #blakelively #polemica #controversy #TikTokMilestoneChallenge ♬ original sound - Chismilingüe

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias