Muere Ricardito tras sufrir graves quemaduras en un incendio en Ocotepeque

OCOTEPEQUE

Un profundo dolor embarga a una familia hondureña tras confirmarse la muerte del pequeño Ricardo García, de apenas tres años de edad, luego de sufrir graves quemaduras en un incendio. El trágico hecho ocurrió ayer martes en una vivienda en el municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque, donde el menor resultó con severas lesiones producto del siniestro.

En la casa, donde ocurrió el incendio, los padres del pequeño Ricardo tenían un negocio. Tras la emergencia, el niño fue trasladado vía aérea hacia Tegucigalpa, en un intento por salvarle la vida debido a la gravedad de su estado. El pequeño fue ingresado a la Fundación del Niño Quemado, donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el menor no logró resistir debido a la magnitud de las quemaduras que presentaba.