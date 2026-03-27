Investigan muerte de niño de 2 años tras ingresar con lesiones en hospital de El Progreso

El Progreso, Honduras

Un niño de tan solo 2 años perdió la vida luego de ser ingresado con múltiples lesiones en un hospital de El Progreso, en Yoro. El hecho ha causado gran consternación y actualmente está bajo investigación por parte de las autoridades.

Según informes iniciales, el niño llegó al hospital presentando claros indicios de violencia, lo que activó las alertas del personal médico. Pocas horas después de su ingreso, el niño falleció.

Después del fallecimiento, el cuerpo fue llevado a la morgue de San Pedro Sula, en Cortés, donde los especialistas realizarán la autopsia para esclarecer la causa de muerte.