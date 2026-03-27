"Escuché el bombazo y empezó a salir humo": la hondureña que vivió la guerra USA-Irán desde un crucero

El tercer día fue distinto. Reina estaba trabajando en la discoteca, en la parte abierta del barco. Desde temprano, el cielo no dejaba de rugir. “Escuchaba mucho zumbido de aviones de guerra... yo miraba al cielo y decía: Dios mío, lo que va a pasar”. A las once y media de la noche, los vio bajar. Dos aviones. Uno persiguiendo al otro.“Pasaron tan bajo que les vi las letras... uno era de Irán y el otro de defensa de Emiratos”. Dieron vueltas. Se perdieron entre edificios. Y luego, el estruendo. “Solo se escuchó el gran bombazo... y empezó a salir humo”.Esa noche no lloró. “No tuve ni siquiera la reacción de llorar... solo sentí una presión en el pecho, como que alguien me lo apretó”. Algunos niños sí rompieron en llanto. Los adultos, no. Se quedaron paralizados, como si el miedo hubiera encontrado otra forma de quedarse en el cuerpo.En el barco había más de 1,200 pasajeros. Un blanco enorme, inmóvil, en medio de una zona de conflicto. “Claro que pensaba que podía caer un bombazo... éramos un blanco muy bueno”, admite.