Motagua no pierde el tiempo: sorprende y anuncia primer fichaje; trae a legionario

Tegucigalpa, Honduras.

El Fútbol Club Motagua ha sacudido el mercado de fichajes del balompié hondureño al oficializar su primer refuerzo, esto a menos de una semana de haberse coronado campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ante Marathón.

Los Azules anunciaron la contratación del mediocampista Jesús Batiz. El futbolista llega como el gran refuerzo de la institución azul para afrontar con máximas garantías las altas exigencias de la Copa Centroamericana de la CONCACAF y el torneo Apertura de la Liga Nacional.

A través de un comunicado formal, el club capitalino expresó: "El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el mediocampista hondureño Jesús Batiz, pasa a formar parte de nuestra institución a partir de la fecha. Batiz, fue formado en Estados Unidos, militando en el Toronto FC de la MLS, posteriormente jugó en el fútbol de Costa Rica, logrando ser un jugador determinante en la Copa Centroamericana con el Cartaginés. El mediocampista proviene del Sporting San José del máximo circuito Tico. Bienvenido al Nido. Atentamente, Fútbol Club Motagua 20 veces Campeón Nacional".