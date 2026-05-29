ProgCarne fortalece su presencia en Expo Horeca 2026 con innovación y experiencias gastronómicas

San Pedro Sula, Honduras.

La cuarta edición de Expo Horeca Honduras se desarrolla este jueves 28 y viernes 29 de mayo, convirtiéndose nuevamente en el escenario donde Procesadora Guangolola de Carnes (ProgCarne) reafirma su apuesta por la innovación, el fortalecimiento del sector gastronómico y la construcción de relaciones comerciales estratégicas. Por segundo año consecutivo, la empresa participa en la feria especializada más importante del sector hotelero, restaurantero y cafetero del país, que este año se lleva a cabo en las instalaciones del centro de convenciones Expocentro, presentando una experiencia integral que combina degustaciones, lanzamiento de productos y espacios de conexión con chefs, emprendedores y empresarios.

Desde su moderno y amplio stand, ProgCarne proyecta una propuesta orientada no solo a exhibir productos, sino también a acercarse a las necesidades reales del mercado gastronómico hondureño, en un contexto donde el consumidor demanda mayor calidad, practicidad y experiencias diferenciadas. “Para nosotros es de suma satisfacción poder estar aquí presentes y enseñarles a nuestros clientes actuales y potenciales la variedad de productos”, expresó José Eduardo Tinoco, director general de ProgCarne.

Nuevos sabores

Como parte de su estrategia de crecimiento e innovación, la empresa presentó tres nuevos productos al mercado: Filetes de cerdo marinados, en tres diferentes sabores: Ajo rostizado y perejil, finas hierbas y paprika y especias. También, chorizos artesanales en sabor original y picante y jamón york y jamón de pierna de cerdo, desarrollados para responder a las nuevas tendencias de consumo y a las necesidades del canal Horeca. Durante la feria, los asistentes pudieron degustar los nuevos lanzamientos mediante experiencias gastronómicas preparadas especialmente para mostrar la versatilidad y calidad de los productos. Tinoco destacó que la evolución de ProgCarne ha sido constante desde sus inicios hace 28 años, cuando la empresa se enfocaba exclusivamente en carne de cerdo.

“Comenzamos únicamente con cerdo y hoy contamos con líneas de res, pollo y embutidos, siempre innovando y mejorando nuestros procesos y empaques”, señaló el titular. Actualmente, la empresa mantiene cobertura en los 18 departamentos del país, atendiendo clientes desde Islas de la Bahía hasta Choluteca, Ocotepeque y Colón, consolidando una red de distribución que le permite abastecer distintos segmentos del mercado gastronómico nacional.

Elevando el sabor y la experiencia

Más allá de una exhibición comercial, ProgCarne diseñó un espacio pensado para generar cercanía con el público y ofrecer una experiencia interactiva alrededor de la marca Guangolola. Isabel Sabillón, directora comercial de la empresa, explicó, “La visión de nuestro estand fue crear mucho más que un espacio de exhibición; el objetivo es construir una experiencia que reflejara la evolución de Progcarne y, al mismo tiempo, el potencial gastronómico que actualmente tiene la proteína de cerdo en Honduras”. Cabe señalar que, el mismo cuenta con diseño orientado a generar interacción, inspiración y cercanía con chefs, restaurantes y clientes del sector Horeca. “Queremos que las personas que nos visitan puedan ver, probar y vivir la versatilidad de nuestros productos dentro de un ambiente moderno, dinámico y experiencial”, señaló la ejecutiva. Asimismo, la participación tuvo como propósito transmitir que la industria alimentaria en Honduras atraviesa un proceso de transformación, en el que las marcas ya no solo deben ofrecer productos de calidad, sino también experiencias, innovación y valor agregado.

Por su parte, Luis Chinchilla, gerente de ventas del canal Horeca, destacó que el contacto directo con los negocios permite comprender mejor las exigencias del sector y desarrollar soluciones más personalizadas.

Según explicó, actualmente restaurantes y hoteles requieren productos con calidad consistente, versatilidad y valor agregado, capaces de adaptarse a un consumidor cada vez más informado y exigente.

Alianza estratégica

La participación de ProgCarne también refleja el trabajo conjunto que mantiene con la Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras (Anapoh), alianza que busca fortalecer el consumo de carne de cerdo nacional y posicionar la producción hondureña dentro del sector gastronómico. Flavio Tinoco, directivo de Anapoh, destacó que Expo Horeca permite acercar al sector a las nuevas tendencias e innovaciones de la industria porcina.

“Nuestro principal objetivo es promover el consumo de carne de cerdo nacional como una alternativa accesible, de calidad y con disponibilidad permanente para las familias hondureñas”, afirmó. De acuerdo con datos compartidos por el directivo de la asociación, los productores afiliados generan cerca del 65% de la carne de cerdo nacional, equivalente a aproximadamente 60 millones de libras anuales. Además, la porcicultura hondureña mantiene un crecimiento sostenido cercano al 10% anual en producción durante los últimos cinco años, mientras que el consumo ronda entre 250 y 270 millones de libras cada año.

Para Anapoh, este crecimiento refleja el potencial del sector y la importancia de crear espacios que conecten productores, restaurantes y consumidores.

Plataforma clave

Es así como Expo Horeca Honduras 2026 reúne a hoteles, restaurantes, cafeterías, proveedores y tomadores de decisión en un entorno orientado al networking, la innovación y la profesionalización de la industria. Entre 2023 y 2025, el evento convocó más de 7,600 profesionales participantes y más de 250 proveedores, consolidándose como una de las principales plataformas de negocios y formación para el sector turístico y gastronómico del país.

En ese contexto, ProgCarne considera que su presencia en la feria también representa una oportunidad para escuchar al mercado, identificar nuevas necesidades y continuar desarrollando productos alineados con las tendencias del consumidor. “Invitamos a todos los emprendedores, empresarios y consumidores a que visiten Expo Horeca, conozcan las propuestas de los expositores y descubran nuevas oportunidades de negocio”, expresó José Eduardo Tinoco.

Visión futura

La participación de ProgCarne en Expo Horeca Honduras 2026 refleja cómo la industria alimentaria nacional evoluciona hacia modelos más cercanos al consumidor, donde la innovación, la experiencia y la capacidad de adaptación se convierten en factores determinantes.