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UTH, Optimus Card y Grupo Incosa unen esfuerzos por Honduras

La alianza ofrecerá descuentos y beneficios a nivel nacional para estudiantes de UTH y colaboradores de Jardines, Funeraria y Cremación del Recuerdo.

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 07:00 -
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UTH, Optimus Card y Grupo Incosa unen esfuerzos por Honduras

Firmaron el convenio los representantes de UTH, Optimus Card y Grupo Incosa en las instalaciones de Funeraria del Recuerdo.

 Fotos: Neptalí Romero
San Pedro Sula, Honduras.

En un ambiente de cordialidad, visión empresarial y compromiso con el desarrollo de Honduras, Jardines, Funeraria y Cremación del Recuerdo realizó la firma oficial de un convenio con la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Optimus Card, fortaleciendo una alianza estratégica orientada a generar beneficios y nuevas oportunidades para colaboradores, estudiantes y clientes.

Autoridades académicas y mercadeo de UTH, junto a los ejecutivos de Grupo Incosa.

Autoridades académicas y mercadeo de UTH, junto a los ejecutivos de Grupo Incosa.

Edgardo Enamorado, secretario general de UTH, destacó la importancia de crear conexiones entre instituciones comprometidas con el crecimiento, la educación y el bienestar de los hondureños.

El evento, que fue dirigido por Fabiola Irula, contó con la presencia de personal administrativo, autoridades académicas, representantes empresariales y medios de comunicación que acompañaron este momento institucional.

Nahún Moisés Gómez, gerente general de Incosa, expresó su deseo porque esta colaboración sea el inicio de logros significativos para ambas empresas.

Nahún Moisés Gómez, gerente general de Incosa, expresó su deseo porque esta colaboración sea el inicio de logros significativos para ambas empresas.

Beneficios y oportunidades

Nahún Moisés Gómez, gerente general de Inmobiliaria de Cortés (Incosa), destacó la importancia de establecer alianzas entre empresas como una condición necesaria para crecer en un contexto marcado por la innovación y la transformación comercial. Su mensaje quedó resumido en la frase: “Si quieres correr, ve solo; pero si quieres llegar lejos, hazlo en conjunto”.

Linda Matute, coordinadora de Mercadeo de Optimus Card, destacó que, con esta alianza, amplían su portafolio de servicios para beneficio de los afiliados de la tarjeta.

Linda Matute, coordinadora de Mercadeo de Optimus Card, destacó que, con esta alianza, amplían su portafolio de servicios para beneficio de los afiliados de la tarjeta.

Linda Matute, coordinadora de Mercadeo de Optimus Card, resaltó la importancia de continuar creando beneficios y oportunidades que acerquen soluciones reales a las familias hondureñas, fortaleciendo el vínculo entre empresa y comunidad.

Matute señaló que la alianza con empresas de servicios funerarios responde a la necesidad de preparar a las familias ante eventos que pueden representar una carga económica significativa.

Doctor Javier Mejía, rector general de UTH, informó que los empleados de Jardines, Funeraria y Cremación del Recuerdo obtendrán hasta un 20% de descuento en licenciaturas y maestrías en la universidad.

Doctor Javier Mejía, rector general de UTH, informó que los empleados de Jardines, Funeraria y Cremación del Recuerdo obtendrán hasta un 20% de descuento en licenciaturas y maestrías en la universidad.

En sus palabras de cierre, Javier Mejía, rector general de UTH, compartió parte de la trayectoria y crecimiento de la universidad, resaltando el compromiso permanente de la institución con la formación de profesionales líderes preparados para transformar el país mediante la educación y la innovación.

Indicó que los colaboradores de Grupo Incosa recibirán descuentos directos en programas académicos, mientras que los estudiantes de UTH accederán a descuentos en servicios funerarios a través de la tarjeta Optimus Card. Los beneficios consisten en un 10% de descuento en servicios adquiridos previamente y un 5% en servicios de emergencia.

Viviana Cáceres, directora de Ventas de Grupo Incosa, es egresada de UTH; fue parte de la segunda promoción de la carrera de Gerencia de Negocios.

Viviana Cáceres, directora de Ventas de Grupo Incosa, es egresada de UTH; fue parte de la segunda promoción de la carrera de Gerencia de Negocios.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando el rector recordó la trayectoria profesional de Viviana Cáceres, directora de Ventas de Grupo Incosa, destacando su esfuerzo, disciplina y crecimiento dentro de la organización.

Cáceres inició su carrera profesional en el grupo hace 23 años y formó parte de la segunda promoción de la carrera de Gerencia de Negocios de UTH. Actualmente, ocupa una posición de liderazgo dentro de la empresa.

El equipo de Jardines, Funeraria y Cremación del Recuerdo.

El equipo de Jardines, Funeraria y Cremación del Recuerdo.

Liderazgo empresarial

Durante el evento también se resaltó la trayectoria de Grupo Incosa, empresa hondureña con 55 años de experiencia, reconocida por su compromiso empresarial, evolución corporativa y desarrollo humano.

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