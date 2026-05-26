UTH, Optimus Card y Grupo Incosa unen esfuerzos por Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

En un ambiente de cordialidad, visión empresarial y compromiso con el desarrollo de Honduras, Jardines, Funeraria y Cremación del Recuerdo realizó la firma oficial de un convenio con la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Optimus Card, fortaleciendo una alianza estratégica orientada a generar beneficios y nuevas oportunidades para colaboradores, estudiantes y clientes.

Edgardo Enamorado, secretario general de UTH, destacó la importancia de crear conexiones entre instituciones comprometidas con el crecimiento, la educación y el bienestar de los hondureños. El evento, que fue dirigido por Fabiola Irula, contó con la presencia de personal administrativo, autoridades académicas, representantes empresariales y medios de comunicación que acompañaron este momento institucional.

Beneficios y oportunidades

Nahún Moisés Gómez, gerente general de Inmobiliaria de Cortés (Incosa), destacó la importancia de establecer alianzas entre empresas como una condición necesaria para crecer en un contexto marcado por la innovación y la transformación comercial. Su mensaje quedó resumido en la frase: “Si quieres correr, ve solo; pero si quieres llegar lejos, hazlo en conjunto”.

Linda Matute, coordinadora de Mercadeo de Optimus Card, resaltó la importancia de continuar creando beneficios y oportunidades que acerquen soluciones reales a las familias hondureñas, fortaleciendo el vínculo entre empresa y comunidad. Matute señaló que la alianza con empresas de servicios funerarios responde a la necesidad de preparar a las familias ante eventos que pueden representar una carga económica significativa.

En sus palabras de cierre, Javier Mejía, rector general de UTH, compartió parte de la trayectoria y crecimiento de la universidad, resaltando el compromiso permanente de la institución con la formación de profesionales líderes preparados para transformar el país mediante la educación y la innovación. Indicó que los colaboradores de Grupo Incosa recibirán descuentos directos en programas académicos, mientras que los estudiantes de UTH accederán a descuentos en servicios funerarios a través de la tarjeta Optimus Card. Los beneficios consisten en un 10% de descuento en servicios adquiridos previamente y un 5% en servicios de emergencia.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando el rector recordó la trayectoria profesional de Viviana Cáceres, directora de Ventas de Grupo Incosa, destacando su esfuerzo, disciplina y crecimiento dentro de la organización. Cáceres inició su carrera profesional en el grupo hace 23 años y formó parte de la segunda promoción de la carrera de Gerencia de Negocios de UTH. Actualmente, ocupa una posición de liderazgo dentro de la empresa.

Liderazgo empresarial