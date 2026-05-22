¿Cómo combatir la deshidratación durante la ola de calor?

San Pedro Sula, Honduras.

Si actualmente experimentas una fuerte sensación de sed, notando tu boca y piel secas, tu orina de color oscuro, o te sientes cansado y mareado, podrías estar sufriendo de deshidratación.

La ola de calor que azota a la nación está impactando a las personas que no se hidratan adecuadamente, incrementando el riesgo de sufrir golpes de calor. Esta condición se produce cuando el cuerpo pierde su capacidad para regular la temperatura.

Medline Plus define la deshidratación como un estado provocado por la pérdida excesiva de líquidos en el cuerpo. Esto ocurre cuando se pierden más líquidos de los que se consumen, y el cuerpo no dispone de los suficientes para funcionar de manera óptima.

Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) alertan que, durante esta tercera semana de mayo, las altas temperaturas tienden a intensificarse en las regiones norte y centro del país.

Ante esta situación, es vital que la población adopte medidas para asegurar una hidratación adecuada, que permita recuperar los líquidos y electrolitos esenciales como sodio, potasio y cloruro, fundamentales para mantener el equilibrio de líquidos en el organismo