¿Cómo combatir la deshidratación durante la ola de calor?

Si actualmente experimentas una fuerte sensación de sed, notando tu boca y piel secas, tu orina de color oscuro, o te sientes cansado y mareado, podrías estar sufriendo de deshidratación.
La ola de calor que azota a la nación está impactando a las personas que no se hidratan adecuadamente, incrementando el riesgo de sufrir golpes de calor. Esta condición se produce cuando el cuerpo pierde su capacidad para regular la temperatura.
Medline Plus define la deshidratación como un estado provocado por la pérdida excesiva de líquidos en el cuerpo. Esto ocurre cuando se pierden más líquidos de los que se consumen, y el cuerpo no dispone de los suficientes para funcionar de manera óptima.
Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) alertan que, durante esta tercera semana de mayo, las altas temperaturas tienden a intensificarse en las regiones norte y centro del país.
Ante esta situación, es vital que la población adopte medidas para asegurar una hidratación adecuada, que permita recuperar los líquidos y electrolitos esenciales como sodio, potasio y cloruro, fundamentales para mantener el equilibrio de líquidos en el organismo
Una correcta hidratación
El doctor Richard Zablah, gerente de Mercadeo de Laboratorios Finlay, advierte que, en este momento, además de las personas con enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades cardiovasculares, la deshidratación representa un riesgo para toda la población hondureña.
Desde las personas que trabajan en bodegas o construcciones, pasando por las amas de casa, hasta los niños cuyas escuelas no cuentan con aire acondicionado, “todos necesitamos hidratarnos adecuadamente”.
Con el objetivo de asistir a los hondureños que presentan síntomas de deshidratación, Laboratorios Finlay ha desarrollado el suero de hidratación oral Oralectril y Oralectril Diabetic, este último especialmente formulado para personas con diabetes y que se ajusta a los parámetros internacionales de hidratación.
Oralectril es una fórmula hipotónica de bajo peso molecular que se absorbe en el torrente circulatorio a nivel intestinal, favoreciendo el gradiente de concentración y cargada de electrolitos.
Este producto está disponible en presentaciones de 500 ml con sabores a piña, manzana verde, cereza, coco y uva. Litodex, por su parte, se comercializa en sabores fresa, manzana, naranja y coco, ambas fórmulas desarrolladas bajo los parámetros de hidratación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los productos están disponibles en Farmacia Simán, Farmafácil, Farmacity, Punto Farma y Farmacias Kielsa, donde actualmente se ofrece la promoción 3x1: compra 3 y recibe 1 gratis.