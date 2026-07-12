Graban persecución de patrulla a carro conducido por un menor de edad en La Paz; sancionan al padre

La Paz

Vecinos captaron en video el preciso momento en que una patrulla de la Policía Nacional perseguía ayer a toda velocidad a un vehículo particular que intentaba escapar de manera temeraria en la ciudad de La Paz, departamento de La Paz.

El asombro de los testigos y de los agentes fue aún mayor al enterarse de que el conductor temerario era un menor de edad que no contaba con la documentación requerida para conducir.

De acuerdo con el informe emitido por las autoridades de la Policía Nacional a través de sus redes sociales, la persecución se desencadenó cuando el adolescente, al notar la presencia de los uniformados, decidió acelerar el automotor e intentar huir de los agentes policiales, desatando el pánico entre los peatones de las calles de La Paz.