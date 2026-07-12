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Graban persecución de patrulla a carro conducido por un menor de edad en La Paz; sancionan al padre

La imprudencia de un padre de familia y la conducción de su hijo provocaron una persecución policial, afortunadamente terminó sin heridos y con una infracción para el progenitor

Graban persecución de patrulla a carro conducido por un menor de edad en La Paz; sancionan al padre

Imagen de la persecución, de la infracción y del menor detenido en La Paz.

La Paz

Vecinos captaron en video el preciso momento en que una patrulla de la Policía Nacional perseguía ayer a toda velocidad a un vehículo particular que intentaba escapar de manera temeraria en la ciudad de La Paz, departamento de La Paz.

El asombro de los testigos y de los agentes fue aún mayor al enterarse de que el conductor temerario era un menor de edad que no contaba con la documentación requerida para conducir.

De acuerdo con el informe emitido por las autoridades de la Policía Nacional a través de sus redes sociales, la persecución se desencadenó cuando el adolescente, al notar la presencia de los uniformados, decidió acelerar el automotor e intentar huir de los agentes policiales, desatando el pánico entre los peatones de las calles de La Paz.

Fuerte sanción para el padre

Afortunadamente, la rápida acción de los agentes permitió interceptar el vehículo pocas cuadras más adelante sin que se reportaran personas heridas ni daños materiales que lamentar.

Tras el requerimiento del conductor y las indagaciones correspondientes en el lugar, las autoridades aplicaron todo el peso de la Ley de Tránsito. Se procedió a requerir y aplicar una fuerte infracción al padre de familia, a quien se le responsabilizó directamente por permitir y facilitar que su hijo menor de edad manejara el vehículo de forma ilegal y pusiera en riesgo la vida de personas.

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Redacción La Prensa
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