Choque entre motocicleta y pick-up deja un joven muerto en Yamaranguila, Intibucá

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 19 años de edad y dejó a otra persona gravemente herida en la carretera que conduce de Yamaranguila hacia La Esperanza, Intibucá.
La víctima mortal fue identificada como Eliezer Esaú Ramos López.
Según los informes preliminares, el hecho ocurrió en horas de la noche cuando Ramos se conducía a bordo de una motocicleta en compañía de otra persona. Por razones que aún están bajo investigación, su vehículo y otro tipo de pick-up chocaron violentamente.
Tras el brutal choque, tanto Ramos como su acompañante fueron rescatados con vida y trasladados de emergencia hacia un centro asistencial de la zona.
Desafortunadamente, debido a la gravedad de sus lesiones, el jovencito de 19 años falleció minutos después de haber ingresado a la sala de urgencias. Por su parte, la otra persona —de quien aún se desconoce la identidad— permanece internada bajo pronóstico reservado.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentaron al lugar del siniestro para recabar indicios y determinar el grado de responsabilidad de los conductores involucrados en este lamentable percance vial.