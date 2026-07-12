Choque entre motocicleta y pick-up deja un joven muerto en Yamaranguila, Intibucá

Intibucá

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 19 años de edad y dejó a otra persona gravemente herida en la carretera que conduce de Yamaranguila hacia La Esperanza, Intibucá.

La víctima mortal fue identificada como Eliezer Esaú Ramos López.

Según los informes preliminares, el hecho ocurrió en horas de la noche cuando Ramos se conducía a bordo de una motocicleta en compañía de otra persona. Por razones que aún están bajo investigación, su vehículo y otro tipo de pick-up chocaron violentamente.