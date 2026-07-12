“Es doloroso lo que estamos viviendo”: Balacera a oscuras acaba con la vida de un niño de 4 años en Yoro

Yoro

Una tragedia sacude a la comunidad de la aldea El Bálsamo, en El Progreso, Yoro, luego de que un ataque armado cobrara la vida de un niño de apenas cuatro años de edad y dejara gravemente heridos a su madre y a su abuelo.

El sangriento hecho ocurrió la noche de ayer sábado, en momentos en que la familia se encontraba en el interior de una pequeña tienda de su propiedad. De acuerdo con el relato de familiares, el sector se quedó repentinamente sin fluido eléctrico y, apenas cuatro minutos después del apagón, criminales desataron una nutrida ráfaga de disparos contra el negocio.

“Nosotros estábamos en el negocio, una tiendita que tenemos, y cuando se fue la luz, a los cuatro minutos, comenzaron los disparos. Solo puedo decir que es doloroso lo que estamos viviendo”, manifestó entre lágrimas un pariente de las víctimas.