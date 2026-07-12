  1. Inicio
  2. · Sucesos

“Es doloroso lo que estamos viviendo”: Balacera a oscuras acaba con la vida de un niño de 4 años en Yoro

El hecho sangriento se registró en El Bálsamo. Los criminales aprovecharon un repentino apagón eléctrico para tirotear el negocio familiar donde se encontraban las víctimas

“Es doloroso lo que estamos viviendo”: Balacera a oscuras acaba con la vida de un niño de 4 años en Yoro

Tras la balacera, las víctimas fueron llevadas a un centro asistencial. Imagen tomada de redes sociales: Diario Valle de Sula.
Yoro

Una tragedia sacude a la comunidad de la aldea El Bálsamo, en El Progreso, Yoro, luego de que un ataque armado cobrara la vida de un niño de apenas cuatro años de edad y dejara gravemente heridos a su madre y a su abuelo.

El sangriento hecho ocurrió la noche de ayer sábado, en momentos en que la familia se encontraba en el interior de una pequeña tienda de su propiedad. De acuerdo con el relato de familiares, el sector se quedó repentinamente sin fluido eléctrico y, apenas cuatro minutos después del apagón, criminales desataron una nutrida ráfaga de disparos contra el negocio.

“Nosotros estábamos en el negocio, una tiendita que tenemos, y cuando se fue la luz, a los cuatro minutos, comenzaron los disparos. Solo puedo decir que es doloroso lo que estamos viviendo”, manifestó entre lágrimas un pariente de las víctimas.

Por homicidio imprudente acusan a conductor de pick up que se pasó semáforo en rojo y murió bebé

A consecuencia del tiroteo, el menor de cuatro años sufrió heridas mortales. Las otras víctimas heridas fueron identificadas como Rubén Suárez y Sindy Suárez.

Tras el atentado, las tres víctimas fueron trasladadas de emergencia a bordo de una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 hacia un centro asistencial de El Progreso, donde lamentablemente los médicos confirmaron que el infante ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no han reportado personas detenidas ni pistas claras sobre la identidad de los hechores, por lo que los motivos detrás de este repudiable crimen continúan bajo investigación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias