Ahorro seguro: por qué elegir bancos supervisados por la CNBS

San Pedro Sula, Honduras.

El ahorro es un hábito financiero que consiste en apartar periódicamente una cantidad de dinero, en lugar de gastarla, para alcanzar metas, adquirir bienes o protegerse ante imprevistos.

El ahorro formal, es decir, el que se deposita en una institución bancaria supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), permite que el dinero esté protegido, genere intereses y no quede expuesto a los riesgos de mantenerlo en casa.

“En Honduras, cuando ahorras en un banco que está supervisado por la Comisión de Banco, estás colocando tus ahorros de una manera más segura”, expresa María Lydia Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), en un video sobre educación financiera publicado por la institución en sus redes sociales.

Más adelante, Solano plantea la siguiente interrogante: “¿Y qué significa ser supervisado por la Comisión Nacional de Bancos?”. A continuación, explica: “Significa que los bancos tienen que cumplir con requisitos de capital, el uso de los ahorros y la transparencia en sus operaciones. Y yo sé que tus ahorros representan tus sueños”.