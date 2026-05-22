Ahorro seguro: por qué elegir bancos supervisados por la CNBS

El ahorro es un hábito financiero que consiste en apartar periódicamente una cantidad de dinero, en lugar de gastarla, para alcanzar metas, adquirir bienes o protegerse ante imprevistos.
El ahorro formal, es decir, el que se deposita en una institución bancaria supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), permite que el dinero esté protegido, genere intereses y no quede expuesto a los riesgos de mantenerlo en casa.
“En Honduras, cuando ahorras en un banco que está supervisado por la Comisión de Banco, estás colocando tus ahorros de una manera más segura”, expresa María Lydia Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), en un video sobre educación financiera publicado por la institución en sus redes sociales.
Más adelante, Solano plantea la siguiente interrogante: “¿Y qué significa ser supervisado por la Comisión Nacional de Bancos?”. A continuación, explica: “Significa que los bancos tienen que cumplir con requisitos de capital, el uso de los ahorros y la transparencia en sus operaciones. Y yo sé que tus ahorros representan tus sueños”.
En su sitio web, la Ahiba recomienda que, al elegir una entidad bancaria, las personas tomen en cuenta “sus servicios, los costos, la accesibilidad y sus índices de solidez, decidiendo en base a la información que te brinden y analices, los productos que sirvan a tus propósitos. Es importante generar una historia financiera con ellos para acceder a todos sus beneficios”.
Honduras cuenta con 15 bancos que ofrecen productos y servicios destinados a atender las distintas necesidades de los usuarios financieros, entre ellos personas, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como grandes compañías.
En los últimos años han surgido empresas que, al margen de la ley, ofrecen servicios financieros sin estar supervisadas por la CNBS, una situación que puede representar altos riesgos para los ahorros de los depositantes que confían en estas entidades.
La Ahiba agrupa a los 15 bancos que operan en Honduras y tiene como objetivo representar al sistema bancario ante organismos públicos y privados, además de divulgar información relevante para los usuarios financieros con el fin de promover la bancarización. Por su parte, la CNBS es el organismo estatal encargado de regular el sistema financiero nacional.
Finalmente, María Lydia Solano, directora ejecutiva de la Ahiba, enfatiza: “Recuerda, ahorrar es importante, pero es aún más importante saber dónde ahorrar”.
La Ahiba y sus bancos miembros afirman estar comprometidos con la bancarización, al considerar que esta contribuye al progreso de los países y al bienestar de las personas.