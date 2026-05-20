Congreso Nacional fortalece la transparencia con acceso gratuito a La Gaceta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El acceso libre y gratuito al Diario Oficial La Gaceta representa un avance trascendental en materia de transparencia, acceso a la información pública y fortalecimiento democrático en Honduras, según destacó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), tras la firma del convenio entre el Congreso Nacional y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG). Como parte de esta iniciativa, ambas instituciones habilitaron un portal digital para consultar gratuitamente las ediciones del Diario Oficial La Gaceta a través de www.congresonacional.hn, permitiendo que la ciudadanía hondureña acceda de manera abierta a leyes, decretos y disposiciones oficiales, promoviendo una mayor participación ciudadana, vigilancia social y conocimiento informado sobre la normativa vigente del país. El organismo veedor valoró esta iniciativa como un paso importante que abre las puertas del acceso a la información legislativa para toda la ciudadanía hondureña, en el marco del fortalecimiento democrático y la rendición de cuentas. “Esta medida representa un paso relevante en materia de transparencia y acceso a la información pública, principios indispensables en cualquier democracia”, refirió el CNA, resaltando el impacto de esta decisión en el fortalecimiento institucional.

Un paso firme hacia la transparencia institucional

La firma del Convenio de Acceso Universal y Gratuito a las Leyes de la República marca un antes y un después en la disponibilidad de la normativa vigente en el país. Este acuerdo fue suscrito por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto al titular de la ENAG, Juan Manuel Gálvez, consolidando una medida orientada a eliminar barreras históricas en el acceso a la información. El CNA recordó que anteriormente se habían identificado dificultades importantes para consultar leyes y decretos recién aprobados, lo que limitaba el ejercicio pleno de la ciudadanía. En ese contexto, la apertura del Diario Oficial La Gaceta se posiciona como una respuesta concreta a esas necesidades.

Acceso a la información como derecho ciudadano

Más allá de un avance administrativo, el CNA enfatizó que esta iniciativa fortalece el ejercicio ciudadano al permitir un acceso libre y oportuno a la legislación nacional. “Reconocemos que el acceso libre a leyes, decretos y disposiciones oficiales, contribuye a fortalecer la vigilancia ciudadana y el conocimiento informado”, destacó el organismo, subrayando el papel activo que puede asumir la población cuando cuenta con herramientas informativas accesibles. El acceso universal a La Gaceta facilita que estudiantes, profesionales, organizaciones civiles y ciudadanos en general puedan consultar la normativa vigente sin restricciones, promoviendo una cultura de transparencia y participación.

Voluntad política que fortalece la democracia