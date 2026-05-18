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Expo Italika presenta nuevos modelos de motocicletas en Honduras

La marca Italika presentó sus nuevos modelos, destacó su respaldo a nivel nacional y reafirmó su evolución en el mercado hondureño.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 16:40 -
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Expo Italika presenta nuevos modelos de motocicletas en Honduras

El equipo de Italika Honduras presente en la presentación de la nueva generación de motocicletas, realizado en Expo Italika, tercera edición.

 Fotos: Héctor Paz
San Pedro Sula, Honduras.

Italika, el motor de tu vida, realizó con éxito la tercera edición de Expo Italika, un evento que reunió a cientos de hondureños en una jornada de innovación, entretenimiento, promociones y lanzamientos especiales de motocicletas.

La actividad se llevó a cabo el sábado 16 de mayo en Plaza Los Olivos, en San Pedro Sula, donde clientes, medios de comunicación e invitados especiales conocieron la nueva generación de modelos Italika, desarrollados para responder a las necesidades y estilos de vida del mercado hondureño.

Ely Peralta, director País de Italika, señaló que la marca ha logrado posicionarse en el mercado global. En el 2026 la Casa Matriz ensambló la moto número 10 millones y recibió el Premio Logra de la ONU por su compromiso con la seguridad vial.

Ely Peralta, director País de Italika, señaló que la marca ha logrado posicionarse en el mercado global. En el 2026 la Casa Matriz ensambló la moto número 10 millones y recibió el Premio Logra de la ONU por su compromiso con la seguridad vial.

Ely Peralta, director País de Italika, destacó los hitos alcanzados por la marca en Honduras mediante una amplia red de puntos de venta, talleres y disponibilidad de repuestos, lo que refleja un crecimiento sostenido en el mercado local.

“Lo que hoy está logrando Italika no es un golpe de suerte, es un trabajo de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, consolidándola como una de las marcas preferidas del mercado nacional”, expresó Peralta.

El ejecutivo también resaltó la evolución que ha tenido la marca en Honduras, donde se han tomado en cuenta las necesidades reales del consumidor hondureño para desarrollar nuevos modelos, apostando por innovación, accesibilidad y soluciones de movilidad adaptadas al mercado nacional.

Anaelia Ordoñez, gerente de Producto de Italika Honduras, resaltó que los modelos de trabajo integran tecnología de nueva generación orientada a la funcionalidad y eficiencia.

Anaelia Ordoñez, gerente de Producto de Italika Honduras, resaltó que los modelos de trabajo integran tecnología de nueva generación orientada a la funcionalidad y eficiencia.

Una nueva generación Italika

Anaelia Ordoñez, gerente de Producto de Italika Honduras, presentó oficialmente los nuevos modelos de la marca en las categorías automáticas, de trabajo y cuatrimotos: ATV 190, ATV 200, ATV 300, BIT150, D150LT, FT150, FT200, FT150GTS y FT250GTS.

Ordoñez indicó que estas motocicletas son ideales para personas que necesitan desplazarse por trabajo, como repartidores, o recorrer largas distancias, ya que “recorren más de 400 kilómetros con un solo tanque”.

Cada uno de los modelos destaca por su diseño, rendimiento, economía y funcionalidad, reafirmando el compromiso de Italika de ofrecer opciones accesibles y modernas para trabajo, movilidad y aventura.

Diestros pilotos y hermosas modelos formaron parte de Expo Italika, donde presentaron las nuevas motocicletas.

Diestros pilotos y hermosas modelos formaron parte de Expo Italika, donde presentaron las nuevas motocicletas.

Garantías y respaldo

Belinda Bonilla, gerente de Mercadeo de Italika, destacó el respaldo que la marca ofrece a sus clientes a nivel nacional, mediante más de 80 Centros de Servicio Italika especializados y más de 200 puntos de venta de repuestos ITK disponibles en el país.

Además, resaltó la garantía de cuatro años o 40,000 kilómetros, lo que ocurra primero, reafirmando el compromiso de calidad y confianza que la empresa brinda a cada usuario.

La nueva generación de Italika está disponible en todas las tiendas Elektra y distribuidores autorizados a nivel nacional.

“Lo único que necesitan es presentarse a la tienda con su identidad y un recibo público para que puedan adquirir la motocicleta con el crédito de Banco Azteca”, explicó la marca.

Una nueva generación de cuatrimotos está disponible para los clientes de todo el país.

Una nueva generación de cuatrimotos está disponible para los clientes de todo el país.

Plataforma digital

Como parte de las novedades presentadas durante Expo Italika, también se dio a conocer oficialmente la nueva plataforma digital italika.com.hn, donde los clientes podrán encontrar información sobre modelos, características de motocicletas, consejos, centros de servicio y otros contenidos relacionados.

Los visitantes de Expo Italika tuvieron la oportunidad de aprender nuevas habilidades de conducción en la Escuela de Manejo.

Los visitantes de Expo Italika tuvieron la oportunidad de aprender nuevas habilidades de conducción en la Escuela de Manejo.

Actividades y promociones

Además de los lanzamientos, los asistentes disfrutaron de promociones especiales, beneficios exclusivos con Préstamo Banco Azteca, escuela de manejo, cambio de aceite, dinámicas y actividades para toda la familia.

Con esta tercera edición de Expo Italika, la marca busca continuar fortaleciendo su liderazgo en movilidad en Honduras, acercándose a los consumidores con productos innovadores, accesibles y respaldados por una sólida red de servicio.

Durante el evento, Italika también reconoció a socios comerciales de todo el país por su crecimiento, colocación de préstamos y trayectoria.

Bellas modelos mostraron los nueve modelos de Italika, una nueva generación de motocicletas que acompañarán a los hondureños en sus trabajos, negocios y diversión.

Bellas modelos mostraron los nueve modelos de Italika, una nueva generación de motocicletas que acompañarán a los hondureños en sus trabajos, negocios y diversión.

Italika, líder en movibilidad

Italika es una marca líder en movilidad de dos ruedas, ensamblada en México y comercializada en Honduras, México y Guatemala.

Los socios comerciales de Italika recibieron un importante reconocimiento por sus logros y trayectoria en el país.

Los socios comerciales de Italika recibieron un importante reconocimiento por sus logros y trayectoria en el país.

En nuestro país, Italika se distribuye a través de las 74 tiendas Elektra y 33 distribuidores autorizados, además de contar con más de 80 Centros de Servicio Italika (Cesit) y 200 puntos de repuestos oficiales, garantizando respaldo y confianza a cada cliente.

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