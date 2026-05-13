Hospital del Valle realiza en Honduras primer procedimiento cardíaco con MyClip

San Pedro Sula, Honduras.

La medicina cardiovascular hondureña entra en una nueva etapa. Honduras se convirtió en el primer país de Latinoamérica en implementar la tecnología MyClip para la reparación transcatéter borde a borde de la válvula mitral (TEER), un procedimiento mínimamente invasivo que ofrece una alternativa innovadora para pacientes con insuficiencia mitral de alto riesgo quirúrgico. Este avance no solo representa una innovación clínica. También redefine el acceso a tratamientos cardiovasculares complejos dentro del país, reduciendo la necesidad de cirugía cardíaca abierta o traslados al extranjero, una realidad que durante años limitó las opciones de cientos de pacientes.

Nuevo estándar

La insuficiencia mitral ocurre cuando la válvula mitral no cierra correctamente, provocando el retorno anormal de sangre dentro del corazón y aumentando el riesgo de insuficiencia cardíaca, fatiga severa y deterioro progresivo de la calidad de vida. Hasta hace pocos años, los pacientes con esta condición dependían principalmente de cirugía convencional o de atención fuera de Honduras. Hoy, gracias a la incorporación de MyClip, el panorama comienza a cambiar.

El procedimiento se realiza mediante la colocación de un dispositivo a través de catéter, sin necesidad de abrir el tórax, lo que reduce significativamente las complicaciones en pacientes considerados de alto riesgo quirúrgico.

Además, se realiza a través de una vena y es guiado mediante ecocardiografía transesofágica tridimensional y fluoroscopia en tiempo real, garantizando precisión durante toda la intervención.

Menor riesgo

Más allá de la innovación tecnológica, el principal valor de este procedimiento radica en el beneficio directo para el paciente. La reparación TEER con MyClip reduce significativamente los riesgos asociados a una cirugía a corazón abierto, especialmente en personas de edad avanzada o con condiciones clínicas complejas. Además, disminuye la estancia hospitalaria y acelera la recuperación.

“Este tipo de procedimientos marca un antes y un después en el tratamiento de la insuficiencia mitral en Honduras, ya que permite ofrecer una alternativa segura y mínimamente invasiva a pacientes que antes solo tenían opción quirúrgica”, explicó el cardiólogo intervencionista, doctor Manuel Espinoza.

El especialista destacó además el impacto social y económico del avance. “Evita que los pacientes tengan que salir del país para recibir este tipo de tratamiento”, añadió. La implementación de MyClip en Honduras también refleja el fortalecimiento del talento médico nacional. El procedimiento fue realizado en el Hospital del Valle, en San Pedro Sula, por un equipo multidisciplinario liderado por el Dr. Manuel Espinoza e integrado por especialistas en cardiología intervencionista, ecocardiografía, anestesiología, cirugía cardiovascular, medicina intensiva y soporte clínico avanzado.

Entre los profesionales que participaron destacan el Dr. Max Aguilar, Dr. José Arturo Portillo, Dr. Pedro Castro, Dr. Kheibin Orellana, Dra. Linda Enamorado y Dr. Imran Lohani. La coordinación entre distintas especialidades evidencia que el país no solo está incorporando tecnología, sino consolidando capacidades humanas para responder a procedimientos de alta complejidad.

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