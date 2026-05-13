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Hospital del Valle realiza en Honduras primer procedimiento cardíaco con MyClip

Pacientes con insuficiencia mitral en Honduras ahora cuentan con acceso local a una terapia avanzada antes disponible solo en el extranjero

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 07:30 -
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Hospital del Valle realiza en Honduras primer procedimiento cardíaco con MyClip

Honduras incorpora tecnología de última generación para el tratamiento de enfermedades valvulares cardíacas.

San Pedro Sula, Honduras.

La medicina cardiovascular hondureña entra en una nueva etapa. Honduras se convirtió en el primer país de Latinoamérica en implementar la tecnología MyClip para la reparación transcatéter borde a borde de la válvula mitral (TEER), un procedimiento mínimamente invasivo que ofrece una alternativa innovadora para pacientes con insuficiencia mitral de alto riesgo quirúrgico.

Este avance no solo representa una innovación clínica. También redefine el acceso a tratamientos cardiovasculares complejos dentro del país, reduciendo la necesidad de cirugía cardíaca abierta o traslados al extranjero, una realidad que durante años limitó las opciones de cientos de pacientes.

Tecnología MyClip permite reparar la válvula mitral sin cirugía a corazón abierto.

Tecnología MyClip permite reparar la válvula mitral sin cirugía a corazón abierto.

Nuevo estándar

La insuficiencia mitral ocurre cuando la válvula mitral no cierra correctamente, provocando el retorno anormal de sangre dentro del corazón y aumentando el riesgo de insuficiencia cardíaca, fatiga severa y deterioro progresivo de la calidad de vida.

Hasta hace pocos años, los pacientes con esta condición dependían principalmente de cirugía convencional o de atención fuera de Honduras. Hoy, gracias a la incorporación de MyClip, el panorama comienza a cambiar.

Dr. Max Aguilar, Cardiólogo Intervencionista junto al líder de este equipo el cardiólogo intervencionista, doctor Manuel Espinoza.

Dr. Max Aguilar, Cardiólogo Intervencionista junto al líder de este equipo el cardiólogo intervencionista, doctor Manuel Espinoza.

El procedimiento se realiza mediante la colocación de un dispositivo a través de catéter, sin necesidad de abrir el tórax, lo que reduce significativamente las complicaciones en pacientes considerados de alto riesgo quirúrgico.
Además, se realiza a través de una vena y es guiado mediante ecocardiografía transesofágica tridimensional y fluoroscopia en tiempo real, garantizando precisión durante toda la intervención.

Menor riesgo

Más allá de la innovación tecnológica, el principal valor de este procedimiento radica en el beneficio directo para el paciente. La reparación TEER con MyClip reduce significativamente los riesgos asociados a una cirugía a corazón abierto, especialmente en personas de edad avanzada o con condiciones clínicas complejas. Además, disminuye la estancia hospitalaria y acelera la recuperación.

El cardiólogo intervencionista, doctor Manuel Espinoza durante la realización del procedimiento mínimamente invasivo con tecnología MyClip en San Pedro Sula.

El cardiólogo intervencionista, doctor Manuel Espinoza durante la realización del procedimiento mínimamente invasivo con tecnología MyClip en San Pedro Sula.

“Este tipo de procedimientos marca un antes y un después en el tratamiento de la insuficiencia mitral en Honduras, ya que permite ofrecer una alternativa segura y mínimamente invasiva a pacientes que antes solo tenían opción quirúrgica”, explicó el cardiólogo intervencionista, doctor Manuel Espinoza.
El especialista destacó además el impacto social y económico del avance. “Evita que los pacientes tengan que salir del país para recibir este tipo de tratamiento”, añadió.

La implementación de MyClip en Honduras también refleja el fortalecimiento del talento médico nacional. El procedimiento fue realizado en el Hospital del Valle, en San Pedro Sula, por un equipo multidisciplinario liderado por el Dr. Manuel Espinoza e integrado por especialistas en cardiología intervencionista, ecocardiografía, anestesiología, cirugía cardiovascular, medicina intensiva y soporte clínico avanzado.

Equipo multidisciplinario de médicos y enfermeros lidera innovador procedimiento cardíaco de alta complejidad.

Equipo multidisciplinario de médicos y enfermeros lidera innovador procedimiento cardíaco de alta complejidad.

Entre los profesionales que participaron destacan el Dr. Max Aguilar, Dr. José Arturo Portillo, Dr. Pedro Castro, Dr. Kheibin Orellana, Dra. Linda Enamorado y Dr. Imran Lohani.

La coordinación entre distintas especialidades evidencia que el país no solo está incorporando tecnología, sino consolidando capacidades humanas para responder a procedimientos de alta complejidad.

Acceso real

La llegada de MyClip representa un paso importante para la medicina cardiovascular en Honduras al incorporar una alternativa mínimamente invasiva para el tratamiento de la insuficiencia mitral, especialmente en pacientes de alto riesgo quirúrgico.
Más allá del avance tecnológico, este procedimiento amplía el acceso local a terapias de alta complejidad que antes obligaban a muchos pacientes a considerar cirugía convencional o atención en el extranjero.

Su implementación en el Hospital del Valle refleja el fortalecimiento de la cardiología intervencionista en el país y abre nuevas posibilidades para una atención médica más especializada, segura y oportuna.

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