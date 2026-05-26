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Ataques armados dejan cuatro muertos en La Lima, Cortés

Los hechos ocurrieron en dos sitios de la colonia Filadelfia, casi a medianoche

Ataques armados dejan cuatro muertos en La Lima, Cortés

Equipos policiales acordonaron la zona mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento de los cuerpos.

 Fotografía: cortesía
La Lima, Cortés.

Un nuevo ataque armado sacudió la noche del lunes al municipio de La Lima, Cortés, donde cuatro personas fueron asesinadas y otra más resultó gravemente herida en la colonia Filadelfia.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18 años.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de la persona que sobrevivió al ataque y que permanece hospitalizada.

De acuerdo con información preliminar brindada por las autoridades, el primer ataque ocurrió dentro de una vivienda de la colonia Filadelfia, donde una pareja fue asesinada a disparos.

Minutos después, en calles cercanas del mismo sector, fueron encontrados los cuerpos sin vida de otras dos personas, lo que amplió la escena criminal a varios puntos de la colonia.

La persona herida fue auxiliada por agentes de la Policía Nacional y trasladada de emergencia a un centro asistencial privado, donde recibe atención médica. Equipos policiales acordonaron la zona mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento de los cuerpos e iniciaba las diligencias investigativas correspondientes.

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Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis que la masacre estaría relacionada con estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas que operan en la zona norte del país. Sin embargo, indicaron que las investigaciones continúan para determinar el móvil exacto del crimen y establecer responsabilidades.

Este nuevo hecho violento ocurre pocos días después de otras masacres registradas en Honduras, entre ellas la ocurrida en Trujillo, Colón, donde murieron al menos 20 personas, y otro ataque en Corinto, Omoa, que dejó varias víctimas mortales. Con este caso, Honduras suma 13 masacres en lo que va de 2026, según registros preliminares.

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Redacción La Prensa
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