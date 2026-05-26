Ataques armados dejan cuatro muertos en La Lima, Cortés

La Lima, Cortés.

Un nuevo ataque armado sacudió la noche del lunes al municipio de La Lima, Cortés, donde cuatro personas fueron asesinadas y otra más resultó gravemente herida en la colonia Filadelfia. Las víctimas mortales fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18 años.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de la persona que sobrevivió al ataque y que permanece hospitalizada. De acuerdo con información preliminar brindada por las autoridades, el primer ataque ocurrió dentro de una vivienda de la colonia Filadelfia, donde una pareja fue asesinada a disparos. Minutos después, en calles cercanas del mismo sector, fueron encontrados los cuerpos sin vida de otras dos personas, lo que amplió la escena criminal a varios puntos de la colonia. La persona herida fue auxiliada por agentes de la Policía Nacional y trasladada de emergencia a un centro asistencial privado, donde recibe atención médica. Equipos policiales acordonaron la zona mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento de los cuerpos e iniciaba las diligencias investigativas correspondientes.