Ataques armados dejan cuatro muertos en La Lima, Cortés

Un nuevo ataque armado sacudió la noche del lunes al municipio de La Lima, Cortés, donde cuatro personas fueron asesinadas y otra más resultó gravemente herida en la colonia Filadelfia.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18 años.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de la persona que sobrevivió al ataque y que permanece hospitalizada.
De acuerdo con información preliminar brindada por las autoridades, el primer ataque ocurrió dentro de una vivienda de la colonia Filadelfia, donde una pareja fue asesinada a disparos.
Minutos después, en calles cercanas del mismo sector, fueron encontrados los cuerpos sin vida de otras dos personas, lo que amplió la escena criminal a varios puntos de la colonia.
La persona herida fue auxiliada por agentes de la Policía Nacional y trasladada de emergencia a un centro asistencial privado, donde recibe atención médica. Equipos policiales acordonaron la zona mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento de los cuerpos e iniciaba las diligencias investigativas correspondientes.
Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis que la masacre estaría relacionada con estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas que operan en la zona norte del país. Sin embargo, indicaron que las investigaciones continúan para determinar el móvil exacto del crimen y establecer responsabilidades.
Este nuevo hecho violento ocurre pocos días después de otras masacres registradas en Honduras, entre ellas la ocurrida en Trujillo, Colón, donde murieron al menos 20 personas, y otro ataque en Corinto, Omoa, que dejó varias víctimas mortales. Con este caso, Honduras suma 13 masacres en lo que va de 2026, según registros preliminares.