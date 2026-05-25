Le quitan la vida a joven en una calle del centro de Guaimaca

Tegucigalpa, Honduras

Un joven fue asesinado a disparos mientras transitaba por una de las calles del centro del municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán. El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la noche en la vía que conduce al estadio de fútbol de esa localidad. La víctima fue identificada como Elvin Naúm Martínez, de 26 años, originario y residente de Guaimaca, específicamente en el barrio donde ocurrió el ataque mortal.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector alertaron a la línea de emergencias 911 para solicitar asistencia. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Honduras acudieron al lugar; sin embargo, al llegar confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Oposición al traslado

Minutos después, agentes de la Policía Nacional (PN) asignados a la zona llegaron a la escena para iniciar las labores de levantamiento cadavérico, junto con personal de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un fiscal del Ministerio Público (MP). Aunque los familiares se opusieron a que el cuerpo fuera trasladado a Tegucigalpa para practicarle la autopsia médico-legal, las autoridades del Ministerio Público realizaron el procedimiento correspondiente y llevaron el cadáver a la morgue capitalina.