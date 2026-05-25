Le quitan la vida a joven en una calle del centro de Guaimaca

Un joven fue asesinado a disparos mientras transitaba por una de las calles del centro del municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán. El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la noche en la vía que conduce al estadio de fútbol de esa localidad.
La víctima fue identificada como Elvin Naúm Martínez, de 26 años, originario y residente de Guaimaca, específicamente en el barrio donde ocurrió el ataque mortal.
Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector alertaron a la línea de emergencias 911 para solicitar asistencia. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Honduras acudieron al lugar; sin embargo, al llegar confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.
Oposición al traslado
Minutos después, agentes de la Policía Nacional (PN) asignados a la zona llegaron a la escena para iniciar las labores de levantamiento cadavérico, junto con personal de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un fiscal del Ministerio Público (MP).
Aunque los familiares se opusieron a que el cuerpo fuera trasladado a Tegucigalpa para practicarle la autopsia médico-legal, las autoridades del Ministerio Público realizaron el procedimiento correspondiente y llevaron el cadáver a la morgue capitalina.
Horas después de la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus parientes, quienes lo trasladaron nuevamente a Guaimaca para su velatorio y sepelio.
Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las causas del crimen. De manera preliminar, solo se conoció que la víctima fue atacada por varios sujetos armados, cuyas identidades permanecen desconocidas.