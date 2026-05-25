  1. Inicio
  2. · Sucesos

Le quitan la vida a joven en una calle del centro de Guaimaca

Elvin Naúm Martínez, de 26 años, murió tras ser atacado a disparos en el municipio de Guaimaca

Le quitan la vida a joven en una calle del centro de Guaimaca

El cuerpo de Elvin Martínez fue ingresado la madrugada de este lunes a la morgue del Ministerio Público y horas después fue entregado a sus familiares.

 Foto: Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras

Un joven fue asesinado a disparos mientras transitaba por una de las calles del centro del municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán. El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la noche en la vía que conduce al estadio de fútbol de esa localidad.

La víctima fue identificada como Elvin Naúm Martínez, de 26 años, originario y residente de Guaimaca, específicamente en el barrio donde ocurrió el ataque mortal.

Matan a reconocida abogada en Tocoa, Colón

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector alertaron a la línea de emergencias 911 para solicitar asistencia. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Honduras acudieron al lugar; sin embargo, al llegar confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Oposición al traslado

Minutos después, agentes de la Policía Nacional (PN) asignados a la zona llegaron a la escena para iniciar las labores de levantamiento cadavérico, junto con personal de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un fiscal del Ministerio Público (MP).

Aunque los familiares se opusieron a que el cuerpo fuera trasladado a Tegucigalpa para practicarle la autopsia médico-legal, las autoridades del Ministerio Público realizaron el procedimiento correspondiente y llevaron el cadáver a la morgue capitalina.

Matan a joven a pocos metros de una posta policial en Bonito Oriental

Horas después de la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus parientes, quienes lo trasladaron nuevamente a Guaimaca para su velatorio y sepelio.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las causas del crimen. De manera preliminar, solo se conoció que la víctima fue atacada por varios sujetos armados, cuyas identidades permanecen desconocidas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias