Cuerpo de Nelsi Alberto estuvo dos meses sin identificar en la morgue de SPS

La joven estudiante de enfermería Nelsi Beatriz Alberto, de 21 años, fue asesinada a finales de marzo de 2026 y permaneció durante dos meses sin ser identificada en los fríos depósitos de la morgue de San Pedro Sula, hasta que finalmente fue entregada a sus familiares.
El cuerpo de la joven fue localizado el pasado 28 de marzo en una solitaria calle de tierra cercano al sector de El Ocotillo, zona que colinda con el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés.
Según la información policial divulgada en ese momento, la víctima fue encontrada casi calcinada, lo que evidenciaba la brutalidad del hecho violento.
En la escena del crimen, las autoridades encontraron rastros de combustible, lo que indicaba que los victimarios tenían la intención de borrar evidencia del asesinato.
El cuerpo permaneció durante varias semanas en la morgue sampedrana sin ser reclamado, mientras avanzaban los procesos de identificación forense.
En las últimas horas, sus familiares lograron confirmar su identidad y proceder con los trámites correspondientes ante las autoridades.
La víctima, Nelsi Beatriz Alberto, estaba próxima a finalizar su carrera de enfermería.
La joven era madre de dos niños pequeños, de tres y un año de edad, quienes ahora quedan en la orfandad tras su asesinato.
Luego del proceso de reconocimiento legal, sus restos fueron entregados a sus familiares para su respectivo traslado. El cuerpo fue llevado a su lugar de origen, el municipio de San Nicolás, en el departamento de Santa Bárbara.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables del hecho.