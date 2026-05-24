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Cae joven y maestra señalados como miembros de la MS-13 con drogas en barrio Cabañas de SPS

Los detenidos son un hombre de 26 años, de oficio albañil y supuesto “ranflero” dentro de la organización criminal, y una mujer de 48 años, quien se desempeña como profesora

Cae joven y maestra señalados como miembros de la MS-13 con drogas en barrio Cabañas de SPS

Momentos de la captura del joven y la maestra en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional de Honduras logró la captura de un joven y una maestra, señalados como supuestos integrantes de la estructura criminal MS-13, durante una operación realizada en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Los detenidos son un hombre de 26 años, de oficio albañil y supuesto “ranflero” dentro de la organización criminal, y una mujer de 48 años, quien se desempeña como profesora. Ambos son originarios y residentes de la capital industrial.

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Según el informe policial, la captura se efectuó mediante trabajos intensivos de prevención y vigilancia ejecutados en barrios y colonias sampedranas como parte de las acciones contra estructuras delictivas.

Durante la operación, los agentes decomisaron 53 envoltorios de supuesta cocaína y 25 bolsas de supuesta marihuana, droga que presuntamente sería distribuida en distintos sectores de San Pedro Sula.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones buscan frenar la distribución y consumo de drogas en la zona norte del país, además de prevenir hechos violentos relacionados con disputas territoriales entre grupos criminales.

Tras su detención, ambos sospechosos fueron trasladados a la Primera Estación Policial, donde se les preparó el expediente investigativo correspondiente.

Posteriormente, fueron remitidos al Ministerio Público para responder por el supuesto delito de tráfico de drogas.

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Redacción La Prensa
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