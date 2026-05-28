UNO y Pronto anuncian al ganador del primer Nissan Magnite Advance de la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”

Tegucigalpa, Honduras.

Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron oficialmente el primer sorteo de la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”, haciendo entrega del primer vehículo Nissan Magnite Advance a uno de sus clientes participantes.

La promoción, que inició el pasado 12 de mayo y estará vigente hasta el 19 de julio de 2026, ha generado una alta participación de clientes a nivel nacional a través de UNO Plus, la aplicación oficial de beneficios de UNO, donde los usuarios acumulan goles con sus consumos y participan automáticamente en los diferentes sorteos y premios instantáneos de la campaña.

El ganador del primer Nissan Magnite Advance fue: Dennis Johan Orellana Ruiz, quien participó realizando sus consumos en UNO Blvd del Este en la ciudad de San Pedro Sula y fue seleccionado de manera aleatoria entre miles de participantes que realizaron sus consumos en Estaciones de Servicio UNO y tiendas Pronto, cumpliendo con las dinámicas establecidas dentro de la promoción.

“Nos emociona poder realizar esta primera entrega y continuar premiando la preferencia de nuestros clientes a través de experiencias innovadoras y beneficios reales. Con UNO Plus buscamos acercarnos aún más a nuestros consumidores y transformar cada visita a nuestras estaciones y tiendas en una oportunidad para ganar”, expresó Eduardo Idiaquez, coordinador de Mercadeo de UNO Honduras.

“UNO te une a la fiesta del fútbol” continuará desarrollándose durante las próximas semanas con más sorteos, premios instantáneos y experiencias especiales para los clientes de UNO y Pronto.