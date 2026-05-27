“UNO te une a la fiesta del fútbol”, la campaña que celebra la pasión futbolera en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto anunciaron oficialmente el lanzamiento de “UNO te une a la fiesta del fútbol”, una nueva promoción inspirada en la pasión que despierta el fútbol y diseñada para premiar la preferencia de sus clientes con experiencias exclusivas, seis vehículos Nissan, premios instantáneos y beneficios especiales. La promoción estará vigente del 12 de mayo al 19 de julio de 2026 y tendrá como medio oficial de participación a UNO Plus, la App de beneficios de Gasolineras UNO, que a partir de ahora será la plataforma donde los clientes podrán acceder a promociones, dinámicas especiales, recompensas y futuras experiencias de UNO y Pronto.

Una promoción que convierte tus compras en goles

Para participar, los clientes deberán descargar UNO Plus, registrarse y realizar sus consumos en Estaciones de Servicio UNO o tiendas Pronto. Por cada consumo de L500 en combustible para vehículos, L150 para motocicletas o L150 en tiendas Pronto generará un gol dentro de la aplicación, aumentando automáticamente las oportunidades de ganar premios instantáneos y participar en los sorteos de seis Nissan. Además, durante toda la vigencia de la promoción, los clientes disfrutarán de un doble beneficio dentro de UNO Plus: por cada consumo acumularán goles para participar en la promoción UNO TE UNE.

Entre los premios principales de “UNO te une a la fiesta del fútbol” están:

• 2 Nissan Frontier Pro-4X

• 2 Nissan Kicks

• 2 Nissan Magnite Advance

• Premios instantáneos como televisores, hieleras y asadores. Además, los clientes que acumulen la mayor cantidad de goles durante la promoción podrán ganar entradas para una fiesta exclusiva el próximo 19 de julio, donde vivirán una experiencia especialmente diseñada para disfrutar el cierre de la temporada futbolera junto a UNO y Pronto.

Durante esta celebración, los asistentes participarán en sorteos especiales que incluirán:

• 1 año de combustible gratis

• Un viaje todo incluido para dos personas para disfrutar del Clásico Español entre Real Madrid y FC Barcelona La experiencia también contará con entretenimiento en vivo, dinámicas especiales, premios y espacios diseñados para que los aficionados disfruten la emoción del fútbol. Eduardo Idiáquez, coordinador de Marca UNO, destacó: “Esta dinámica no solo premia su preferencia, también les brinda experiencias únicas, incluyendo la posibilidad de viajar a España para vivir un Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona”.

Premios, emoción y fútbol en una sola dinámica

“UNO te une a la fiesta del fútbol” nace para celebrar una temporada que genera emoción y unión entre nuestros clientes, pero también marca el inicio de una nueva etapa en la forma en que queremos relacionarnos con ellos”, expresó Oscar Carías, Gerente de País de UNO Honduras. Y agregó: “A través de UNO Plus, la App de beneficios de UNO, buscamos ofrecer una experiencia más práctica, cercana y relevante, donde nuestros clientes puedan acceder a promociones, beneficios y nuevas oportunidades mucho más allá de esta campaña”. “UNO Plus no es una iniciativa temporal, es una plataforma estratégica de largo plazo que nace para evolucionar continuamente junto a nuestros clientes. Nuestro compromiso es que cada visita a nuestras estaciones y tiendas genere un valor real y tangible, fortaleciendo una relación basada en beneficios concretos, experiencias relevantes y una conexión más cercana con quienes nos eligen cada día”, indicó Carías.