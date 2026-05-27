Rescatan a menor tras desesperada búsqueda en la que su padre nadó incansablemente

Islas de la Bahía, Honduras.

Los cuerpos de socorro lograron rescatar con vida a un menor de edad que había sido reportado como desaparecido en las costas de Utila.

El rescate se dio tras una dramática jornada de más de 10 horas, marcada por el esfuerzo de su padre, quien nadó incansablemente en aguas abiertas intentando localizarlo.

El incidente comenzó ayer por la tarde, cuando se perdió el rastro del menor en el mar cerca de Utila. Ante la desesperación y la falta de respuestas inmediatas, el padre del menor no lo pensó dos veces y se lanzó al mar, nadando durante más de 10 horas en una carrera contra el tiempo y las corrientes marinas para encontrar a su hijo.