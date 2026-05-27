  1. Inicio
  2. · Sucesos

Rescatan a menor tras desesperada búsqueda en la que su padre nadó incansablemente

Tras más de 10 horas de búsqueda, rescatan con vida a menor desaparecido en Utila. Su padre nadó incansablemente para hallarlo

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 10:35 -
  • Carlos Molina
Rescatan a menor tras desesperada búsqueda en la que su padre nadó incansablemente

Tras horas de angustia, encuentran con vida a menor desaparecido en Útila.

 Foto: cortesia
Islas de la Bahía, Honduras.

Los cuerpos de socorro lograron rescatar con vida a un menor de edad que había sido reportado como desaparecido en las costas de Utila.

El rescate se dio tras una dramática jornada de más de 10 horas, marcada por el esfuerzo de su padre, quien nadó incansablemente en aguas abiertas intentando localizarlo.

El incidente comenzó ayer por la tarde, cuando se perdió el rastro del menor en el mar cerca de Utila. Ante la desesperación y la falta de respuestas inmediatas, el padre del menor no lo pensó dos veces y se lanzó al mar, nadando durante más de 10 horas en una carrera contra el tiempo y las corrientes marinas para encontrar a su hijo.

Por negarse a grabar un TikTok, María Chichuy y Marito fueron atacados a balazos

La comunidad local, lancheros y elementos de los cuerpos de rescate se sumaron a las labores de búsqueda en cuanto se dio la alerta, desplegando un operativo por agua y aire.

Las costas de Útila, donde fue encontrado el menor.

Las costas de Útila, donde fue encontrado el menor.

 (Foto: cortesía)

Cuando las esperanzas empezaban a mermar debido al cansancio físico y las condiciones del mar, los equipos de rescate divisaron al menor, quien había quedado a la deriva.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias