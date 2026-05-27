Iroshka Elvir propone implementar el “Plan Bukele” en Honduras

TEGUCIGALPA

La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa denominada “Plan Bukele”, con la que busca impulsar medidas de seguridad para combatir la criminalidad, las maras, pandillas y estructuras del crimen organizado en Honduras. Durante su intervención en el hemiciclo legislativo, la congresista aseguró que la ola de violencia que enfrenta el país obliga a los diputados a discutir leyes que garanticen mayor seguridad para la población hondureña.

“No podemos nosotros hacernos los ciegos, los sordos y mucho menos los mudos ante las distintas masacres que ha habido en el territorio nacional”, expresó Elvir al justificar la propuesta que, según indicó, fue elaborada junto a su equipo de asesores legales durante varias semanas. La diputada señaló que el proyecto toma como referencia las medidas implementadas en El Salvador bajo el modelo de seguridad impulsado por el presidente Nayib Bukele, el cual destacó como un ejemplo en la reducción de la criminalidad. Entre los puntos principales de la iniciativa, Elvir detalló la creación de un Centro Penitenciario Antiterrorista (CEPA), una cárcel de super máxima seguridad destinada a personas vinculadas con organizaciones terroristas, estructuras criminales y casos de corrupción.