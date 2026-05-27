Valverde rompe el silencio sobre pelea con Tchouaméni: "Tuve el respaldo del Real Madrid"

Montevideo, Uruguay.

El centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, llegó este martes a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección nacional de cara a la próxima Copa del Mundo, un torneo que encara con la máxima ilusión y con el objetivo claro de "levantar el trofeo".

"Siempre estoy ilusionado con levantar el trofeo. Es lo que más quiere uno, lo que siempre soñó de chiquito: jugar en la selección y levantar la Copa del Mundo", afirmó Valverde ante los medios de comunicación en el aeropuerto, aunque pidió cautela y abogó por ir "paso a paso".

El jugador madridista, que asume los galones como uno de los capitanes del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, reconoció sentirse "un referente" dentro del vestuario.

Subrayó la importancia de mantener la unión del grupo y aseguró que el plantel buscará igualar la histórica actuación de Sudáfrica 2010, cuando Uruguay llegó hasta las semifinales y quedó cuarto.

"Nosotros crecimos con esa imagen y nos encantaría poder igualarlo, que el Uruguay se sienta orgulloso", apuntó, destacando la "presión linda" que representa defender la camiseta nacional.