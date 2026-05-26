Asfura promete mano dura contra feminicidios, narcotráfico e invasiones de tierras

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura aseguró el lunes que su gobierno mantiene como prioridad el combate a la criminalidad, el narcotráfico y la violencia contra las mujeres, mediante el fortalecimiento tecnológico de los cuerpos de seguridad y nuevas medidas legales orientadas a proteger a la población. Durante una conferencia de prensa ofrecida en el marco de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras 2026, el mandatario afirmó que Honduras arrastra problemas históricos de inseguridad que requieren decisiones firmes y acciones sostenidas. “Nos estamos preparando tecnológicamente y equipándonos para enfrentar todo este gran flagelo de la inseguridad, narcotráfico y delincuencia”, expresó Asfura.

El gobernante confirmó que el Poder Ejecutivo ya remitió al Congreso Nacional la Ley Contra los Feminicidios, una iniciativa que busca endurecer las penas y fortalecer el marco jurídico frente a la violencia contra las mujeres. “Definitivamente tiene que haber penas fuertes”, manifestó el presidente al referirse a la propuesta. Asfura también señaló que su administración continúa evaluando medidas contra el crimen organizado, incluyendo acciones relacionadas con invasiones de tierras que, según dijo, pueden ser utilizadas para actividades ilícitas. “Este tipo de invasión de tierras va a ser controlada”, afirmó el mandatario, al indicar que Honduras cuenta con apoyo tecnológico internacional para enfrentar estructuras vinculadas al narcotráfico.

Revisión de hospitales

En materia de salud, Asfura detalló que actualmente existen seis hospitales en construcción y un séptimo proyecto en análisis. No obstante, aclaró que tres de esas obras, financiadas con fondos nacionales, permanecen bajo revisión por instrucciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público. El presidente explicó que la apuesta del Gobierno no solo pasa por levantar nueva infraestructura hospitalaria, sino también por garantizar su sostenibilidad, mantenimiento técnico, seguros y operación de equipos especializados.