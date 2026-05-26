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Asfura promete mano dura contra feminicidios, narcotráfico e invasiones de tierras

El presidente aseguró que su gobierno fortalecerá con tecnología a los cuerpos de seguridad, impulsará la modernización hospitalaria y continuará el proceso para vender el avión presidencial

Asfura promete mano dura contra feminicidios, narcotráfico e invasiones de tierras

El presidente Nasry Asfura dijo que reforzará la seguridad, impulsará la Ley contra los Feminicidios y revisará obras hospitalarias.
Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura aseguró el lunes que su gobierno mantiene como prioridad el combate a la criminalidad, el narcotráfico y la violencia contra las mujeres, mediante el fortalecimiento tecnológico de los cuerpos de seguridad y nuevas medidas legales orientadas a proteger a la población.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en el marco de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras 2026, el mandatario afirmó que Honduras arrastra problemas históricos de inseguridad que requieren decisiones firmes y acciones sostenidas.

“Nos estamos preparando tecnológicamente y equipándonos para enfrentar todo este gran flagelo de la inseguridad, narcotráfico y delincuencia”, expresó Asfura.

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El gobernante confirmó que el Poder Ejecutivo ya remitió al Congreso Nacional la Ley Contra los Feminicidios, una iniciativa que busca endurecer las penas y fortalecer el marco jurídico frente a la violencia contra las mujeres.

“Definitivamente tiene que haber penas fuertes”, manifestó el presidente al referirse a la propuesta.

Asfura también señaló que su administración continúa evaluando medidas contra el crimen organizado, incluyendo acciones relacionadas con invasiones de tierras que, según dijo, pueden ser utilizadas para actividades ilícitas.

“Este tipo de invasión de tierras va a ser controlada”, afirmó el mandatario, al indicar que Honduras cuenta con apoyo tecnológico internacional para enfrentar estructuras vinculadas al narcotráfico.

El presidente de <b>Honduras</b>, <b>Nasry 'Tito' Asfura</b>, ratificó este lunes el compromiso de su Gobierno con la libertad de prensa y definió el ejercicio periodístico ético como una pieza fundamental para la construcción de la democracia y la paz en el país centroamericano.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, ratificó este lunes el compromiso de su Gobierno con la libertad de prensa y definió el ejercicio periodístico ético como una "pieza fundamental" para la construcción de la democracia y la paz en el país centroamericano.

Revisión de hospitales

En materia de salud, Asfura detalló que actualmente existen seis hospitales en construcción y un séptimo proyecto en análisis. No obstante, aclaró que tres de esas obras, financiadas con fondos nacionales, permanecen bajo revisión por instrucciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público.

El presidente explicó que la apuesta del Gobierno no solo pasa por levantar nueva infraestructura hospitalaria, sino también por garantizar su sostenibilidad, mantenimiento técnico, seguros y operación de equipos especializados.

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“Cada hospital que construyamos tiene que ir acompañado de su mantenimiento para poder operar bien”, recalcó.

Según Asfura, la estrategia gubernamental apunta a descentralizar progresivamente la atención médica, fortalecer hospitales regionales y especializados, y reducir la presión sobre los principales centros asistenciales del país.

El mandatario adelantó que en los próximos meses se presentarán más resultados en la reducción de la mora quirúrgica y en la mejora de hospitales nacionales, entre ellos el Hospital Escuela, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como El Tórax; el Hospital San Felipe, en Tegucigalpa, y el Hospital Leonardo Martínez, en San Pedro Sula.

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Redacción La Prensa
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