Nasry Asfura anunciará medidas contra la criminalidad tras reunión del Consejo de Defensa

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional de Defensa, se reunió por segunda ocasión donde se tomaron determinaciones para hacerle frente a la criminalidad.

El encuentro que fue encabezado por el presidente Nasry Asfura, inició a eso de las 7:00 de la noche del lunes 25 de mayo y se extendió hasta las 4:00 de la mañana de este martes.

Hasta este momento no se ha dado a conocer los alcances y resoluciones de la reunión, en la que participaron las máximas autoridades.