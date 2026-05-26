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Nasry Asfura anunciará medidas contra la criminalidad tras reunión del Consejo de Defensa

El Consejo Nacional de Defensa sesionó por más de nueve horas para definir acciones contra la criminalidad en Honduras

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 10:04 -
  • Agustín Lagos
Nasry Asfura anunciará medidas contra la criminalidad tras reunión del Consejo de Defensa

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reunió en Casa Presidencial tras la ola de violencia en Honduras.

 Foto: referencial
Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional de Defensa, se reunió por segunda ocasión donde se tomaron determinaciones para hacerle frente a la criminalidad.

El encuentro que fue encabezado por el presidente Nasry Asfura, inició a eso de las 7:00 de la noche del lunes 25 de mayo y se extendió hasta las 4:00 de la mañana de este martes.

Hasta este momento no se ha dado a conocer los alcances y resoluciones de la reunión, en la que participaron las máximas autoridades.

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El ministro de Comunicaciones de Casa Presidencial, José Augusto Argueta, dijo a LA PRENSA, que el mandatario dará comparecencia después del medio día de hoy, para comunicarnos pueblo hondureño sobre las determinaciones.

"El presidente será el que comunique en comparecencia sobre los acuerdos, pues la reunión finalizó a eso de las 4:00 de la mañana de este día" detalló Argueta.

La reunión se llevó a cabo después de que en el Congreso Nacional se aprobara la reforma al Código Penal para endurecer las penas a extorsionadores y a grupos relacionados con el crimen organizado.

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Redacción web
Agustín Lagos

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