Molina sorprende con nueva convocatoria de Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras ya tiene confirmada la convocatoria para uno de los partidos más atractivos de su calendario internacional para este 2026. La “H” se medirá en un amistoso de alto nivel ante la campeona del mundo, Argentina, como parte de la preparación de ambas selecciones durante la fecha FIFA de junio.

El encuentro amistoso se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos, donde la escuadra dirigida por Lionel Scaloni afinará detalles antes de iniciar la defensa del título en el Mundial United 2026.

Aunque Honduras no logró clasificar a la Copa del Mundo, el conjunto catracho continúa apostando por fogueos de gran exigencia internacional. El entrenador español José Francisco Molina confirmó la convocatoria para los próximos amistosos de la selección nacional, entre ellos el esperado choque frente a la Argentina de Lionel Messi.