Molina sorprende con nueva convocatoria de Selección de Honduras

La Selección de Honduras ya tiene confirmada la convocatoria para uno de los partidos más atractivos de su calendario internacional para este 2026. La “H” se medirá en un amistoso de alto nivel ante la campeona del mundo, Argentina, como parte de la preparación de ambas selecciones durante la fecha FIFA de junio.
El encuentro amistoso se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos, donde la escuadra dirigida por Lionel Scaloni afinará detalles antes de iniciar la defensa del título en el Mundial United 2026.
Aunque Honduras no logró clasificar a la Copa del Mundo, el conjunto catracho continúa apostando por fogueos de gran exigencia internacional. El entrenador español José Francisco Molina confirmó la convocatoria para los próximos amistosos de la selección nacional, entre ellos el esperado choque frente a la Argentina de Lionel Messi.
Este duelo volverá a enfrentar a hondureños y argentinos luego del amistoso disputado antes del Mundial de Qatar 2022 , compromiso que sirvió como preparación para la albiceleste antes de conquistar el campeonato del mundo.
A nivel histórico, Honduras y Argentina se han enfrentado en tres ocasiones en categoría mayor, todas con saldo favorable para los sudamericanos. La albiceleste, además, es la única selección de Conmebol a la que la “H” nunca ha podido vencer.
En la convocatoria hondureña sobresalen jugadores legionarios como Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Luis Palma, David Ruiz y Keyrol Figueroa.
LISTA DE CONVOCADOS DE HONDURAS
Porteros: Alex Güity (Lobos UPNFM), Edrick Menjívar (CD Olimpia) y Luis Ortiz (FC Motagua).
Defensas: Clinton Banegas (CD Olimpia), Cristian Canales Choloma), Cristopher Meléndez (CD Motagua), Denil Maldonado (Rubin Kazan), Darlin Mencía (Montevideo Wanderers), Giancarlo Sacaza (Motagua), Joseph Rosales (Austin FC), Kevin Güity (CD Olimpia) y Luis Vega (Motagua).
Mediocampistas: Alejandro Reyes (Motagua), David Ruiz (Inter Miami), Edwin Rodríguez (CD Olimpia), Jorge Álvarez (CD Olimpia) y Kervin Arriaga (Levante UD).
Delanteros: Alenis Vargas (Manisa FK), Dereck Moncada (FC Lugano), Erick Puerto (Platense), Exon Arzú (Real España), Jeffry Miranda (Génesis PN), Jorge Benguché (Olimpia), Keyrol Figueroa (Liverpool FC U21), Luis Palma (Lech Poznań) y Rigoberto Rivas (Kocaelispor).