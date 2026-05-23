Estrella de Argentina se pierde amistoso ante Honduras previo al Mundial

La Selección de Argentina ya sufrió su primera ausencia confirmada de cara a los amistosos internacionales de junio frente a Honduras e Islandia, encuentros que servirán como preparación antes del inicio del Mundial United 2026.

El futbolista que no estará disponible es el arquero Emiliano "Dibu" Martínez , quien presentó molestias físicas tras disputar la final de la Europa League, compromiso en el que el Aston Villa derrotó 3-0 al SC Freiburg. El cuerpo médico decidió que el guardameta no participara en los amistosos para evitar complicaciones antes de la Copa del Mundo.

De acuerdo con el periodista argentino Gastón Edul , el campeón del mundo presenta una pequeña fractura que no requiere cirugía, aunque sí necesitará varias semanas de recuperación. La intención es que llegue en óptimas condiciones al estreno de la Albiceleste en la máxima competencia internacional.