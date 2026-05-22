FFH adelanta nuevo 'fichaje' de la Selección de Honduras: "Es el mejor"

San Pedro Sula, Honduras.

Otro eje fue la preparación de las selecciones juveniles y la logística de los próximos amistosos de la selección mayor. El funcionario se mostró optimista sobre la competitividad de las categorías Sub-17 y Sub-20, y confirmó que la federación trabaja para asegurar fogueos internacionales que impulsen procesos de largo plazo.

José Ernesto Mejía, secretario general de la Federación de Fútbol de Honduras, habló con la prensa deportiva en donde abordó principalmente el tema de la formación de entrenadores y la planificación federativa. El dirigente resaltó la continuidad del Congreso de Entrenadores, las múltiples jornadas de capacitación recientes y la intención de dotar a los técnicos de herramientas tecnológicas y metodológicas para elevar el nivel del fútbol nacional.

Finalmente, habló del trabajo de detección de talento y la búsqueda de jugadores con vínculo hondureño en el extranjero. Anunció la contratación de un scouter profesional para hacer seguimiento global y celebró la incorporación de jugadores como Keyrol Figueroa a la 'H'.

— Abogado, hoy a desarrollan un nuevo curso aquí para los entrenadores, ¿qué sensaciones les deja?

Muy buenas, estamos muy contentos. Este es el séptimo Congreso de Entrenadores, ya son siete años con bastante éxito y hoy tendremos ponencias muy buenas sobre fútbol femenino, sobre el proceso de selección de talentos y sobre el camino al Mundial Sub-17 de Qatar. El cuerpo técnico de la selección absoluta participará en un panel. Es un congreso interesante que nuestros entrenadores tienen que aprovechar; es parte de la capacitación y planificación de la federación para seguir llevando formación.

Esta semana tuvimos tres formaciones: una en la Casa de la H con 40 entrenadoras de todo el país de fútbol femenino, otra en el Hotel Clarion con un instructor de CONCACAF y hoy este congreso, así que no paramos. La idea es seguir trabajando y ayudar a que nuestros entrenadores estén cada día más capacitados para que puedan transmitir esos conocimientos a todos los jugadores que entrenan.

— ¿Ve realmente ese interés por parte de los entrenadores nacionales para capacitarse y avanzar en su carrera profesional?

Sí, por supuesto, hay mucha hambre de conocimiento. El entrenador que no evoluciona, que no aplica metodologías, ciencia y tecnología, se queda atrás. En la federación hacemos mucho hincapié en que nuestras selecciones tengan todo el apoyo tecnológico; no podemos competir en desventaja. Tratamos de inculcar eso a los entrenadores para que tengan acceso a herramientas y sepan que existen.

— Se conoció el calendario de la selección Sub-17, ¿qué le parece como directivo?

Es un grupo bastante fuerte; esos torneos además de representar países son formativos. Son edades de aprendizaje y creo que les va a ayudar muchísimo a nuestros jugadores. Considero que estos muchachos tienen con qué ir a competir: tenemos una gran selección Sub-17 bien dirigida y esperamos que hagan un gran papel.

— Pensando en la logística de amistosos para la mayor, ¿cómo está eso?

Ya está prácticamente todo listo. La logística está cerrada: la selección sale el 1 de junio. Estamos por confirmar el segundo partido, que implicaría regresar el 10 o 11 de junio, pero el partido contra Argentina está listo y esperamos que sea un bonito espectáculo. Más allá del resultado, vamos a jugar contra una campeona del mundo, no contra un aspirante; será un gran fogueo para nuestros futbolistas e ideal para iniciar un proceso que promete mucho.

— ¿Le gustó a Argentina poder iniciar los mundiales con Honduras?

Pareciera que sí. Más allá de la cábala, Argentina sabe que Honduras es una selección que puede exigir y plantarse bien. Recuerdo que cuando fuimos con el profesor Pinto en 2017 a Mendoza nos ganaron por la mínima; ellos saben que es un buen rival y esperamos darles pelea y ofrecer un gran partido.

— ¿Cuándo darán la lista definitiva para estos amistosos?

Tengo entendido que la darán el próximo lunes, si no la anuncian hoy, así que estén pendientes porque será muy pronto.

— ¿Cuentan con el respaldo de los jugadores que militan en el extranjero para este tipo de partidos?

Sí, todos están muy ilusionados y la respuesta ha sido positiva. Hay mucha ilusión; la manera de trabajar de este cuerpo técnico es diferente: cada quien tiene su método y estilo. Creo que los jugadores están motivados porque van a aprender mucho y ven muchas posibilidades con este cuerpo técnico. Estamos contentos porque la selección cada día crezca más.

— Hay casos como Derek Moncada que chocan un poco, que se fue al fútbol de Suiza, ¿puede jugar Sub-20 o la mayor?

Sí, buen punto, pero eso lo decidirá el cuerpo técnico. Esperamos que pueda jugar el Mundial Sub-20 también porque sería un gran activo para la selección nacional.

— Y Keyrol Figueroa, ¿cómo lo tomó la Federación?

Muy contentos. Keyrol siempre ha sido hondureño y nunca le dijo que no a la selección. Tuvo opciones entre varias selecciones y al final eligió a Honduras. Francis y el profesor Molina le presentaron el proyecto y le gustó. Creo que es un buen fichaje. Ojalá que Keyvan, su hermano, que también es otro talento nato, se pueda unir y nos dé muchas alegrías.

— Keyvan está en un campamento en Croacia con Estados Unidos...

Sí, está haciendo un campamento en Croacia, pero eso no es oficial; es bueno que él vea y después decida. A nosotros nos sirve también y ojalá decida jugar con Honduras.

— Pensando en el trabajo de ir a Europa a buscar futbolistas con origen hondureño, ¿se seguirá haciendo en el futuro?

Sí, por supuesto. De hecho, se está contratando un scouter profesional para que haga seguimiento a todos los jugadores en el mundo, no solamente en Europa y Estados Unidos; la idea es cubrir ampliamente.

— ¿Cómo se enteran de tantos niños y jóvenes jugando en el extranjero?

Nos damos cuenta porque para que un niño juegue en una liga española, portuguesa o similar, la federación de ese país tiene que consultar a la federación hondureña si el niño ha estado federado. Esas solicitudes de información son obligatorias por parte de FIFA y eso nos ayuda a determinar dónde está nuestra gente.

— ¿Este scouter es un exfutbolista abogado?

No, es un especialista en scouting. Tenemos entendido que es el mejor del mundo, para que se hagan una idea de lo que estamos trayendo.

— ¿Se conoce su nacionalidad?

Me la voy a reservar porque en este momento aún tiene contrato vigente, pero créanme que está catalogado como el mejor scouter del mundo.

— ¿El scouter podrá ir a “escarbar” y traer talentos?

Sí, nos tenemos que ilusionar porque es gente que conoce su oficio y esperamos que nos traiga muchas alegrías.

— ¿Austria o Venezuela son próximos amistosos?

Ninguno de los dos. Esperemos que se concrete el partido que tenemos; les descarto esos dos por ahora.

— ¿Esos posibles rivales son europeos?

Puede ser de cualquiera de los continentes; si tenemos Argentina, podría ser Sudamérica. Dependerá de cómo se cierre.

— Si se concreta el rival, ¿será una selección mundialista?

Probablemente sí; si se cierra, será una selección mundialista.