Honduras se enfrentará a Argentina de Messi: día y sede del amistoso en EUA

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras no va a la Copa del Mundo, pero ha conseguido amistosos de alta exigencia en estas fechas FIFA. Primero se fogueó contra Perú en Butarque, España, juego que se saldó con un aguerrido empate 2-2, ahora la escuadra hondureña va a otro amistoso contra sudamericana. El equipo del español José Francisco Molina ha confirmado que Honduras será el fogueo que la campeona del mundo, Argentina, tenga previo a entrar en competencia en el Mundial, donde los de Lionel Scaloni defenderán el título. El partido será el 6 de junio del 2026 en el estadio Kyle Field de la Ciudad de Texas, en el estadio de Texas. Este amistoso internacional reedita el duelo que ambas naciones tuvieron justamente antes del Mundial de Qatar 2022, donde Messi se coronó como monarca mundial.

La organización ha confirmado que los boletos se pondrán a la venta el martes 14 de abril, para que los aficionados vayan haciendo sus preparativos para este compromiso. Asimismo se informó que La Albiceleste se concentrará antes en Auburn, Alabama, donde recibirá a Islandia en el primero de los dos fogueos de los argentos.