Polémica: Le quitan Copa a Messi y explican razón de esa decisión

En las últimas horas, se conoció un detalle que generó bastante revuelo en las redes sociales porque Lionel Messi perdió un título como jugador profesional.
El vigente campeón del mundo ha recibido la sorprendente noticia de que no le contará uno de los muchos tíulos que ha conquistado a lo largo de su exitosa carrera como futbolista.
Y es que la UEFA sorpresivamente ha tomado la decisión de quitarle una de las cuatro Champions que Messi logró como jugador del FC Barcelona.
Muchos han considerado de que Messi logró cuatro Champions League como jugador del FC Barcelona, pero la UEFA en las últimas horas ha tomado la decisión de quitarle una de ellas al astro argentino.
Para entender la situación, es necesario remontarse a la temporada 2005-2006, cuando el FC Barcelona conquistó la UEFA Champions League tras vencer al Arsenal en la final disputada en París.
En aquella edición, Messi formaba parte del primer equipo azulgrana y tuvo participación en varios encuentros del torneo durante las fases previas.
Sin embargo, una lesión le impidió estar presente en la final, un detalle que resulta clave en toda esta controversia.
Según los registros oficiales de la UEFA, para que un futbolista sea considerado campeón “pleno” de la Champions League debe haber participado en la final o, al menos, haber estado incluido en la convocatoria del partido decisivo.
Debido a su ausencia en ese compromiso, Messi no figura dentro de la lista oficial de jugadores campeones de esa edición bajo los criterios estadísticos del organismo, a pesar de haber sido parte del plantel que alcanzó el título.
"Messi ha ganado la Liga de Campeones tres veces: en 2009, 2011 y 2015 (todas con el Barcelona). También fue titular indiscutible en el club español cuando ganaron el trofeo en 2006, pero no formó parte de la plantilla para la final”, es lo que dicta la web oficial de la UEFA ahora mismo.
Aquella Copa de Europa fue la primera donde se empezó a formar la era dorada del Barcelona. Los culés remontaron el tanto inicial de Sol Campbell con goles de Juliano Belletti y Samuel Eto’o en el complemento. La Pulga, lesionado y tocado antes del Mundial de Alemania, vio todo desde afuera y, por ende, la UEFA no le reconoce su primera conquista europea con el club de su vida.
De acuerdo con lo expresado por la UEFA, Lionel Messi no es considerado campeón porque no fue convocado por el Barcelona a disputar la final frente al Arsenal.
Lionel Messi ha sido oficialmente acreditado con solo tres y no cuatro títulos de la UEFA Champions League por la UEFA.
Para muchos seguidores, resulta injusto que un jugador que contribuyó en la campaña no sea contabilizado como campeón absoluto, especialmente cuando en otros contextos del fútbol sí se reconoce a todos los integrantes de la plantilla que participaron en el torneo, independientemente de su presencia en la final.
En la práctica, el legado del astro argentino permanece intacto: fue parte de una de las eras más dominantes del Barcelona y contribuyó al éxito europeo del club, más allá de cómo se refleje en los registros oficiales.
Más allá de esta polémica estadística, la actualidad de Messi sigue siendo protagonista en el fútbol mundial. A sus 38 años, el astro argentino continúa brillando con el Inter Miami.
En definitiva, la polémica sobre la Champions de 2006 no afecta el legado de Lionel Messi, quien continúa siendo una de las figuras más influyentes del fútbol mundial.