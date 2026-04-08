Polémica: Le quitan Copa a Messi y explican razón de esa decisión

Aquella Copa de Europa fue la primera donde se empezó a formar la era dorada del Barcelona. Los culés remontaron el tanto inicial de Sol Campbell con goles de Juliano Belletti y Samuel Eto’o en el complemento. La Pulga, lesionado y tocado antes del Mundial de Alemania, vio todo desde afuera y, por ende, la UEFA no le reconoce su primera conquista europea con el club de su vida.