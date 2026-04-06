Así reaccionó la prensa al retiro de Romell Quioto de la Selección de Honduras

La decisión de Romell Quioto de retirarse de la selección nacional no pasó desapercibida. La prensa reaccionó con opiniones divididas, destacando tanto su legado como las polémicas que marcaron su paso por la Bicolor.
Federacin de Fútbol de Honduras: “Su historia con La H comenzó en 2012... y hoy cierra una etapa vistiendo esta camiseta. Partidos, goles y momentos importantes en el camino. Se te va a extrañar, Romántico. Gracias por tu entrega al equipo de todos, Romell Quioto.”
Carlos Acosta: “De Quioto se podrán decir mil cosas, pero, hermano, no me sale odiar al tipo que hizo el gol más importante de esta selección desde el de Costly en el Mundial. Estabas para grandes cosas, Romell.”
11 Deportes: “¡EL ROMÁNTICO LE DICE ADIÓS A LA H! ‘Seré un aficionado más’, Romell Quioto anunció su retiro tras más de 80 partidos con la Selección Nacional.”
Elder Reynel: “Romell Quioto tuvo años muy buenos en la Selección de Honduras. Es un jugador de muchos momentos importantes. Es una pena tanto problema extracancha; eso afectó su estatus en la H.”
EDN TV: “Romell Quioto se despide de la Selección de Honduras. El jugador confirmó a través de sus redes sociales que no volverá a vestir la camiseta nacional. Tras una profunda reflexión y más de 80 partidos internacionales, expresó que fue una decisión difícil, motivada tanto por las satisfacciones como por los momentos dolorosos vividos. Quioto también señaló que hubo personas que lo perjudicaron con mentiras.”
Ojeador HN: “Romell Quioto se despide de la selección. Gracias, Quioto, por esos inolvidables Juegos Olímpicos en los que quedamos cuartos a nivel mundial.”
Deportes Entre Líneas: “El delantero hondureño Romell Quioto anunció su retiro de la Selección de Honduras, cerrando una etapa marcada por entrega, polémica y protagonismo con la camiseta nacional.”
TNH: “El futbolista hondureño Romell Quioto anunció su retiro de la Selección Nacional tras disputar más de 80 partidos. El delantero agradeció la oportunidad de representar al país, reconoció errores y señaló momentos difíciles, asegurando que ahora se enfocará en su club.”
UNE TV: “Quioto se retira de la selección. El futbolista Romell Quioto ha anunciado su retiro de la Selección de Honduras. Con 81 partidos en la selección mayor y participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde el país fue cuarto, el goleador pone fin a su ciclo en la Bicolor.”
Hondudiario: “Romell Quioto anuncia su retiro de la Selección de Honduras.”
El periodista de Diario La Prensa, German Alvarado, expresó lo siguiente: “Quioto tuvo buenos momentos con la Selección de Honduras: gol ante Panamá, Estados Unidos y México, así como su actuación en los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, nunca logró despegar y su carrera terminó marcada más por controversias y episodios de farándula.”
ICN Sports: “Romell Quioto anunció en redes sociales que se retira de la Selección Nacional de Honduras.”
Diario Diez: “¡EL ADIÓS DE QUIOTO! Romell Quioto anuncia su retiro de la Selección de Honduras.”
TDTV: “Romell Quioto anunció su retiro de la selección. Adiós, Romántico, siempre te recordaremos por los momentos que nos diste dentro y fuera de la cancha.”
“¡EL ROMÁNTICO LE DICE ADIÓS A LA H! ‘Seré un aficionado más’, Romell Quioto anunció su retiro tras más de 80 partidos con la Selección Nacional.”
De La Rocha: “Oficial: Romell Quioto anuncia su retiro de la Selección Nacional de Honduras. 82 partidos y 19 goles para el ‘Romántico’ con la H.”
Zona Concacaf: “¡DICE ADIÓS A LA SELECCIÓN! El jugador Romell Quioto ha anunciado que se retira oficialmente. No recibió ningún llamado por parte del nuevo entrenador José Molina ni del director deportivo Francis Hernández. Prácticamente fue borrado del nuevo proceso.”