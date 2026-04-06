Así reaccionó la prensa al retiro de Romell Quioto de la Selección de Honduras

EDN TV: “Romell Quioto se despide de la Selección de Honduras. El jugador confirmó a través de sus redes sociales que no volverá a vestir la camiseta nacional. Tras una profunda reflexión y más de 80 partidos internacionales, expresó que fue una decisión difícil, motivada tanto por las satisfacciones como por los momentos dolorosos vividos. Quioto también señaló que hubo personas que lo perjudicaron con mentiras.”