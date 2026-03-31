Palma responde sobre su nueva posición con la 'H' y explica cambio de dorsal

España.

Además, valoró el desempeño de los debutantes, destacando su personalidad: “Parecía que habían tenido muchos partidos en la selección, con mucha madurez, con mucho carácter, y eso es muy satisfactorio para nosotros en esta nueva etapa”.

Sobre su posición en el campo, Palma dejó claro que su prioridad es adaptarse a lo que el entrenador necesite: “Cada entrenador sabe dónde está el jugador. Hoy me tocó jugar de media punta o de delantero, moviéndome a la espalda del volante, que muchas veces cuesta que llegue el balón, pero cuando llega aprovecha el momento”.

Luis Palma fue una de las figuras en el empate de Honduras ante Perú en el estreno de José Francisco Molina como técnico de la Bicolor. El atacante abrió el marcador para la H y dejó reflexiones importantes sobre su rol en el equipo, el aporte de los jóvenes y el significado de portar un nuevo dorsal.

El empate llegó gracias a Darlin Mencía, algo que Palma celebró especialmente: “Muy alegre por Mencía, por todos los chicos que debutaron, y que nos dé el empate en un partido que creo que no merecemos perder es muy importante. Ahora toca seguir trabajando, que seguro vendrán buenas cosas”.

En cuanto al mensaje del nuevo cuerpo técnico, Luis Palma resaltó la mentalidad inculcada durante la semana de trabajo: “No dejar de creer hasta el último segundo del partido, pelear, correr. A la hora de tener la pelota, jugar con ella, porque con ella nos defendíamos mejor”.

También reconoció que la Selección de Honduras mejoró en el complemento: “Generamos muchas opciones de gol en el segundo tiempo y se nos dio el empate. Ahora toca seguir trabajando en nuestros clubes para mejorar los aspectos que pudimos fallar”.

El inicio de este nuevo proceso también genera ilusión en el grupo, sobre todo por la posibilidad de medirse en escenarios más exigentes: “Será en Europa o en Estados Unidos donde se vean los amistosos. Creo que se va a hacer un gran trabajo. Estoy ilusionado y fue importante conocer al nuevo entrenador y su idea de juego”. En esa línea, insistió en la importancia del rendimiento individual en los clubes: “Si llegamos bien de nuestros clubes a la selección, la selección es la que sale ganando”.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su cambio de dorsal. Palma aclaró que no fue una decisión personal: “No me lo cambié, fue el utilero que me dijo que me iba a dar el número 10”. Sin embargo, también dejó ver el respeto que siente por ese número: “Muchos jugadores de gran calidad, de experiencia, de leyendas".