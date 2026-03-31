Un golazo: Luis Palma marca el primer gol de la era Francisco Molina con Honduras

Madrid, España.

El primer gol de la nueva era de José Francisco Molina como nuevo entrenador de la Selección de Honduras tiene nombre: Luis Palma. El delantero marcó el tanto del empate en el partido amistoso contra Perú en el estadio Municipal de Butarque, Leganés.

Dereck Moncada, la perla catracha, inició la jugada desde el área hondureña con un trazo largo que fue recibido por el otro legionario del Levante UD, Kervin Arriaga, quien recorrió la banda para alcanzar el balón.

'El Misilito' lo controló, se acomodó y levantó la mirada, como lo hace un jugador con clase, para enviar un centro al área. La defensa peruana no logró interceptar y, aunque muchos esperaban a Jorge Benguché, fue Luis Palma quien apareció.