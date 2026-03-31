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Un golazo: Luis Palma marca el primer gol de la era Francisco Molina con Honduras

La Selección de Honduras igualó el marcador contra Perú antes del descanso.

Madrid, España.

El primer gol de la nueva era de José Francisco Molina como nuevo entrenador de la Selección de Honduras tiene nombre: Luis Palma. El delantero marcó el tanto del empate en el partido amistoso contra Perú en el estadio Municipal de Butarque, Leganés.

Dereck Moncada, la perla catracha, inició la jugada desde el área hondureña con un trazo largo que fue recibido por el otro legionario del Levante UD, Kervin Arriaga, quien recorrió la banda para alcanzar el balón.

'El Misilito' lo controló, se acomodó y levantó la mirada, como lo hace un jugador con clase, para enviar un centro al área. La defensa peruana no logró interceptar y, aunque muchos esperaban a Jorge Benguché, fue Luis Palma quien apareció.

Luis Palma eludió al portero peruano Pedro Gallese y anotó su gol.

Luis Palma eludió al portero peruano Pedro Gallese y anotó su gol.

'El Bicho' tuvo un control de crack, dejó en el camino a Pedro Gallese, arquero de Perú, y quedó con el arco totalmente a su disposición para simplemente empujar el balón y marcar el primer gol en la nueva era de la Bicolor bajo el mando del español.

Honduras se fue al descanso con un empate 1-1 ante la Selección de Perú, que había abierto el marcador con un gol polémico, ya que la pelota había abandonado el terreno de juego. Posteriormente, los sudamericanos lograron hacer daño a la portería defendida por Edrick Menjívar.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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