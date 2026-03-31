Honduras amarga a Perú, festejo de Molina, dedicatoria de Palma y esposa de legionario

Las imágenes del debut de José Francisco Molina como entrenador de Honduras que empató 2-2 contra Perú en partido amistoso en Madrid, España.
La Selección de Honduras enfrentó a Perú en partido amistoso en el estadio Municipal de Butarque, en Leganés, comunidad de Madrid.
Honduras estrenó su nuevo uniforme en el proceso de Francisco Molina y este fue el primer 11 titular.
Los aficionados peruanos fueron mayoría en el estadio Municipal de Butarque.
Esta linda aficionada peruana alentó a su equipo en el amistoso contra Honduras.
José Francisco Molina, entrenador de Honduras, saludando a su colega de Perú, Mano Menezes, antes del inicio del partido.
La seriedad de José Francisco Molina en su primer partido como entrenador de Honduras.
Julián Martínez jugó de titular y defendió con todo su campo ante los peruanos.
Rigo Rivas y Joseph Rosales intentan quitarle el balón al peruano Oliver Sonne.
La acción de Joao Grimaldo, que superó a la defensa hondureña, en el gol de Perú. El balón salió por completo del campo, pero el árbitro no invalidó el tanto.
Jairo Vélez celebrando su polémico gol contra Honduras en el 1-0 de Perú.
Los jugadores de Perú festejando el gol de Jairo Vélez para el 1-0 contra Honduras.
Luis Palma marcó el empate 1-1 de Honduras en un contragolpe tras superar al portero Pedro Gallese y definir a placer.
La celebración de Luis Palma tras marcar el primer gol de Honduras en la era del entrenador español José Francisco Molina.
Luis Palma gritó a todo pulmón su gol que dio el empate 1-1 a Honduras ante Perú.
Los jugadores de Honduras celebrando el golazo de Luis Palma para el 1-1 ante Perú.
Luis Palma agradeció la asistencia a Kervin Arriaga para su golazo contra Perú.
Luis Palma escribió su nombre como el primer goleador de la era de Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras.
Luis Palma dedicó su gol a una persona muy especial que estaba en el estadio Municipal de Butarque, Leganés.
Sí, el gol de Luis Palma fue dedicado a Annie Córdova, su hermosa esposa que estuvo en las gradas del estadio Municipal de Butarque. La ceibeña viajó de Polonia a España para ver el partido.
Annie Córdova estuvo acompañada por amigos en el estadio Municipal de Butarque.
José Francisco Molina aplaude tras el golazo de Luis Palma para el 1-1 de Honduras ante Perú.
La charla amistosa de Luis Palma con el entrenador brasileño Mano Menezes, de la Selección de Perú.
Jairo Vélez volvió a marcar para poner de nuevo adelante a Perú en el marcador 2-1 ante Honduras.
El árbitro español Guillermo Cuadra Fernández le pidió que se calmara al entrenador de Perú, Mano Menezes, en un momento del segundo tiempo.
Y en la última jugada del partido, Darlin Mencía marcó de cabeza el gol del empate de Honduras 2-2 contra Perú.
La eufórica celebración de los futbolistas de Honduras tras el gol de Darlin Mencía para el empate 2-2 ante Perú.
Darlin Mencía fue el héroe inesperado de Honduras para evitar la derrota contra Perú.
Los peruanos terminaron muy frustrados tras el gol de Darlin Mencía que salvó a Honduras de la derrota.
Luis Palma saludando a la afición hondureña que asistió al estadio Municipal de Butarque para animarlos.
Luis Vega se tomó una selfie con aficionados hondureños en el estadio tras el final del partido ante Perú.