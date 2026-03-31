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Honduras amarga a Perú, festejo de Molina, dedicatoria de Palma y esposa de legionario

Honduras consiguió un agónico empate en el último minuto contra Perú y se celebró a lo grande.

Honduras amarga a Perú, festejo de Molina, dedicatoria de Palma y esposa de legionario
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Las imágenes del debut de José Francisco Molina como entrenador de Honduras que empató 2-2 contra Perú en partido amistoso en Madrid, España.

 FOTOS: EFE
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La Selección de Honduras enfrentó a Perú en partido amistoso en el estadio Municipal de Butarque, en Leganés, comunidad de Madrid.
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Honduras estrenó su nuevo uniforme en el proceso de Francisco Molina y este fue el primer 11 titular.
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Los aficionados peruanos fueron mayoría en el estadio Municipal de Butarque.
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Esta linda aficionada peruana alentó a su equipo en el amistoso contra Honduras.
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José Francisco Molina, entrenador de Honduras, saludando a su colega de Perú, Mano Menezes, antes del inicio del partido.
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La seriedad de José Francisco Molina en su primer partido como entrenador de Honduras.
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Julián Martínez jugó de titular y defendió con todo su campo ante los peruanos.
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Rigo Rivas y Joseph Rosales intentan quitarle el balón al peruano Oliver Sonne.
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La acción de Joao Grimaldo, que superó a la defensa hondureña, en el gol de Perú. El balón salió por completo del campo, pero el árbitro no invalidó el tanto.
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Jairo Vélez celebrando su polémico gol contra Honduras en el 1-0 de Perú.
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Los jugadores de Perú festejando el gol de Jairo Vélez para el 1-0 contra Honduras.
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Luis Palma marcó el empate 1-1 de Honduras en un contragolpe tras superar al portero Pedro Gallese y definir a placer.
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La celebración de Luis Palma tras marcar el primer gol de Honduras en la era del entrenador español José Francisco Molina.
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Luis Palma gritó a todo pulmón su gol que dio el empate 1-1 a Honduras ante Perú.
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Los jugadores de Honduras celebrando el golazo de Luis Palma para el 1-1 ante Perú.
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Luis Palma agradeció la asistencia a Kervin Arriaga para su golazo contra Perú.
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Luis Palma escribió su nombre como el primer goleador de la era de Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras.
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Luis Palma dedicó su gol a una persona muy especial que estaba en el estadio Municipal de Butarque, Leganés.
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Sí, el gol de Luis Palma fue dedicado a Annie Córdova, su hermosa esposa que estuvo en las gradas del estadio Municipal de Butarque. La ceibeña viajó de Polonia a España para ver el partido.
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Annie Córdova estuvo acompañada por amigos en el estadio Municipal de Butarque.
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José Francisco Molina aplaude tras el golazo de Luis Palma para el 1-1 de Honduras ante Perú.
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La charla amistosa de Luis Palma con el entrenador brasileño Mano Menezes, de la Selección de Perú.
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Jairo Vélez volvió a marcar para poner de nuevo adelante a Perú en el marcador 2-1 ante Honduras.
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El árbitro español Guillermo Cuadra Fernández le pidió que se calmara al entrenador de Perú, Mano Menezes, en un momento del segundo tiempo.
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Y en la última jugada del partido, Darlin Mencía marcó de cabeza el gol del empate de Honduras 2-2 contra Perú.
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La eufórica celebración de los futbolistas de Honduras tras el gol de Darlin Mencía para el empate 2-2 ante Perú.
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Darlin Mencía fue el héroe inesperado de Honduras para evitar la derrota contra Perú.
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Los peruanos terminaron muy frustrados tras el gol de Darlin Mencía que salvó a Honduras de la derrota.
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Luis Palma saludando a la afición hondureña que asistió al estadio Municipal de Butarque para animarlos.
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Luis Vega se tomó una selfie con aficionados hondureños en el estadio tras el final del partido ante Perú.
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