Agustín Auzmendi hace confesión que emociona a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

"Estoy contento de poder estar acá, de poder ayudar. Siempre es un honor. Y es muy bonito que los niños que no la están pasando de la mejor manera uno pueda venir y ayudar, sacar una sonrisa y que se puedan divertir un rato. Siempre es muy lindo ser partícipe de algo así. Creo que puede marcar la vida de ellos. . Y bueno, nada, desearles obviamente la mayor de las fuerzas para que puedan salir adelante", dijo el ex delantero del Motagua, Agustín Auzmendi a los micrófonos de Diario LA PRENSA.

Agustín Auzmendi ha sorprendido este jueves acompañando a Romell Quioto en una obra solidaria con los pequeños que forman parte de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

Por último expresó su deseo de estar en la selección: "Mi sueño de jugar en la H sigue latente, después se verá si se puede o no jugar".

Por otro lado, el actual delantero de la Gimnasia de la Plata quiso hablar de la final de la Liga Nacional entre Motagua y Marathón dónde destacó su equipo favorito, la amistad con Rubilio y Rougier y lo que espera para este juego de ida.

No, siempre digo lo mismo, siempre son palabras de agradecimiento a toda la gente de este país. Como dije recién, me ha tratado siempre muy bien, me ha recibido con los brazos abiertos y me han hecho sentir como en casa.

—¿Qué mensaje principal le enviarías a la gente que te está viendo y escuchando?​​​​​​

Sí, sí, obviamente Honduras es un país que nos ha tratado muy bien. La gente siempre nos ha tratado de la mejor manera, nos da mucho cariño. Entonces poder retribuirle un poquito de todo eso.

—Agustín, ya que lo mencionaste, también sos parte de este país que los ha recibido bien. ¿Cómo te recibió la gente, que siempre está pendiente de ustedes, también de tu hermano?

—Opinión de la final entre Motagua y Marathón

Sí, sin duda será una final muy linda. Tengo compañeros también en Marathón, Rubilio, Rougier y otros. Entonces creo que será una linda final. El domingo estaremos ahí en el estadio viendo quién levanta la copa.



—¿Te divide el sentimiento por tus amistades en Marathón?

No, obviamente estuve hablando con Johnny, deseándole lo mejor porque se lo merece. Pero el amor por Motagua es... obviamente quiero que gane Motagua.



—¿Cómo lo has podido ver? ¿Ves favoritismo en una final?

No, yo creo que en una final todo arranca de cero. Creo que son dos grandes equipos y veremos quién levanta la copa el domingo. Hoy será un buen partido, también estaremos pendientes. Y el domingo iremos al estadio.



—¿Qué fortalezas identificas en Marathón y Motagua?

A Marathón lo he visto poco, pero por lo que he visto creo que es un equipo bastante intenso. Tiene a Farioli, que viene haciendo muy buenos partidos en los últimos encuentros que pude ver. Y Motagua creo que no deja de ser Motagua, que quizá ha venido un poco de más a menos, pero no deja de ser Motagua y tiene grandes jugadores.



—Mencionabas a Rougier y Rubilio. ¿Qué tan importante será para ellos, jugadores históricos, que conocen cómo juega Motagua y las características de sus excompañeros?



No, sin duda son jugadores con muchas finales encima. Entonces eso puede ser una ventaja para Marathón. Pero Motagua también tiene jugadores que han jugado muchas finales y creo que será un lindo partido.

—¿Cómo es desearle suerte a Johnny si del otro lado está tu sentimiento por Motagua?



No, Johnny es un gran amigo, lo quiero mucho. Sé todo lo que se ha ganado. Después de que por ahí no le tocó salir de la mejor manera, hoy estar donde está se lo ha ganado y se lo merece. Entonces me pone muy contento por él también.



—Me imagino que para Rougier será un partido especial.

No, Rougier ganó muchos títulos en Motagua. No lo he visto, seguramente lo vaya a ver el sábado en la concentración. Pero obviamente tiene mucha experiencia en finales, conoce Motagua, el Estadio Nacional, tiene mucha historia ahí dentro. Seguramente sabrá cómo jugar este tipo de partidos.



—Motagua saca un empate hoy. ¿Eso le abre más las puertas sabiendo lo que representa cerrar en el Nacional?

Sí, siempre es una ventaja poder cerrar de local, con tu gente. Obviamente si Motagua hoy consigue un buen resultado en San Pedro será importante, pero eso no te asegura nada. Será una gran final, son dos grandes equipos y siempre deseándole lo mejor a los dos, pero ojalá gane Motagua.

—Tu actualidad: ¿Qué tal el desempeño del club?



Fue un buen desempeño para el equipo. Terminamos llegando a cuartos de final. En una liga como la Argentina, que es muy competitiva, ganamos siete partidos. Creo que terminamos bien. Obviamente no fue lo que queríamos porque queríamos llegar a la final, pero jugamos contra un gran rival como River y fue muy difícil poder ganarle en su casa.



—¿Qué ha significado para ti pasar de la liga hondureña a cumplir el sueño de jugar en Primera División de Argentina?

Siempre lo dije desde que me fui de acá: para mí es un sueño. Estoy cumpliendo un sueño al estar en la Primera División de Argentina. Era algo que tenía desde chico. Entonces nada, disfrutándolo al máximo, obviamente con mucha responsabilidad.



—¿Cómo fue esa experiencia del cambio?

No, la verdad que no me costó. Por ahí sí sentí un poquito el ritmo en los primeros entrenamientos, pero después el fútbol es más o menos lo mismo. Entonces no me costó tanto.

—Y la partida de tu hermano también, siguiendo tus pasos. ¿Cómo lo tomaron en la familia?



No, en la familia están todos muy contentos, muy felices. Saben que era el sueño de los dos desde chicos, poder jugar en la Primera División de Argentina. Saben que peleamos mucho por ese sueño, trabajamos mucho y hoy lo estamos cumpliendo.



—Recordás que dijiste que tu hermano era más goleador que vos, incluso cuando vos eras goleador aquí en la Liga Nacional.

Sí, yo siempre dije que Rodri era muy buen jugador. Por ahí al principio no se le estaban dando tantos minutos o se lo criticaba un poquito de más porque no estaba jugando tanto. Pero una vez que tuvo los minutos que necesitaba, demostró la clase de jugador que es.



—Ahora le marca al Santos. ¿Lo viste?

Sí, sí, estuvimos hablando en la mañana. Después estuve viendo el partido y hoy también hablamos un rato. Muy contento por eso.

—Son momentos especiales verlo marcar en Copa Sudamericana.



Sí, yo le dije que a mí me tocó el año pasado estar en la Copa Sudamericana y hoy le toca a él. Le dije que es una competición muy linda. Y hoy le toca marcarle a Santos en Brasil. La verdad que me pone muy contento por él y se lo merece sin dudas.



-Y en el caso tuyo, ¿qué ha dejado eso? Tener que enfrentarte a otras figuras, el poder compartir esos episodios que no sé si en algún momento te los imaginaste.



No, siempre digo que por ahí hay momentos que uno no termina de disfrutarlos como se los hubiese imaginado, porque el fútbol es muy rápido, pasa todo muy rápido y uno tiene que concentrarse en todo lo que viene. Pero sí, yo estoy viviendo un sueño. Son cosas que en su momento veía muy lejanas y hoy estar viviéndolas, como jugar Copa Sudamericana, jugar contra equipos que siempre vi por televisión de chiquito, es algo muy lindo.



—Contame, ¿cómo va el trámite de la nacionalidad? ¿Ya es un hecho o todavía no?

No, todavía no está hecha la nacionalidad. Sí empezamos con los trámites por la bebé, pero ahí estamos con eso.

Sin embargo, de hecho la nacionalidad se va a hacer pueda o no pueda jugar en la selección. La nacionalidad se va a hacer por Cecilia, por la bebé, por todo. La voy a tener y después, si se da la oportunidad, bienvenido sea. Obviamente sería muy feliz de poder hacerlo.



—¿Estás siguiendo los pasos de la selección?

Sí, sí, la he estado viendo. Con Cecilia vimos la eliminación al Mundial en el último minuto. Siempre la seguimos.

—Este nombramiento de un nuevo técnico español se podría abrir una puerta.



Sí, sí, he estado pendiente. El director técnico que viene del extranjero seguramente viene con muy buenos conocimientos. Vi que hicieron varias alianzas con algunas selecciones, entonces que Honduras se pueda foguear con ese tipo de jugadores la verdad que es muy bonito.