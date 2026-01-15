Agustín Auzmendi se olvida de Godoy Cruz y tiene nuevo equipo en Argentina

Buenos Aires, Argentina.

Godoy Cruz es historia y ahora Agustín Auzmendi tiene nuevo club luego de un 2025 viviendo su primera experiencia en la máxima categoría de Argentina. El delantero que brilló en Honduras con el Olancho FC y luego en Motagua tiene nueva casa para 2026 luego de diversos rumores que hasta lo colocaron en el Puebla de México o un posible regreso a tierras catrachas.

Agustín Auzmendi fue presentado este jueves 15 de enero como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata. El martes se sometió a la revisión médica y el miércoles firmó su contrato, para luego tener su primera práctica junto al plantel dirigido por Fernando Zaniratto. Auzmendi arribó a La Plata tras realizar la pretemporada con el Tomba desde finales de diciembre, motivo por el cual se encuentra en buena forma física y a disposición del cuerpo técnico para comenzar a competir por un lugar en el ataque.