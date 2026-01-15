  1. Inicio
  2. · Deportes

Agustín Auzmendi se olvida de Godoy Cruz y tiene nuevo equipo en Argentina

El 'Pistolero' dejó atrás al Godoy Cruz y fue oficializado en otro equipo de Argentina para este 2026.

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 15:41 -
  • Franklin Martínez
Buenos Aires, Argentina.

Godoy Cruz es historia y ahora Agustín Auzmendi tiene nuevo club luego de un 2025 viviendo su primera experiencia en la máxima categoría de Argentina.

El delantero que brilló en Honduras con el Olancho FC y luego en Motagua tiene nueva casa para 2026 luego de diversos rumores que hasta lo colocaron en el Puebla de México o un posible regreso a tierras catrachas.

¿Por qué Olivera no ha sido presentado por Motagua?; Real España manda oferta

Agustín Auzmendi fue presentado este jueves 15 de enero como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata. El martes se sometió a la revisión médica y el miércoles firmó su contrato, para luego tener su primera práctica junto al plantel dirigido por Fernando Zaniratto.

Auzmendi arribó a La Plata tras realizar la pretemporada con el Tomba desde finales de diciembre, motivo por el cual se encuentra en buena forma física y a disposición del cuerpo técnico para comenzar a competir por un lugar en el ataque.

Luego de posar con la camiseta Tripera, el delantero espera poder sumar un puñado de minutos en el amistoso del sábado frente a Agropecuario. Ese encuentro será la última prueba de Gimnasia antes del debut oficial en el Torneo Apertura, que será la próxima semana frente a Racing.

El Pistolero de 28 años marcó tres goles en siete partidos en la Copa Sudamericana con el Godoy Cruz, mientras que en la competencia argentina celebró cinco dianas en 23 encuentros.

Ritacco revela por qué fichó por Real España y su anécdota con "Burrito" Ortega

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias