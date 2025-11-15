Godoy Cruz de Agustín Auzmendi desciende tras 17 años en Primera División

Argentina.

El Club Deportivo Godoy Cruz, equipo del exjugador de Motagua Agustín Auzmendi, consumó este sábado uno de los golpes más duros de su historia futbolística tras perder la categoría y descender a la Primera Nacional después de 17 años participando en la primera división del fútbol argentino.

Los dirigidos por Omar "Turco" Asad llegaban con la necesidad de ganar el partido de hoy ante Deportivo Riestra de Gustavo Benítez. Lamentablemente, el encuentro terminó en empate 1-1, con goles de Santino Andino y Nicolás Banegas.

El "Tomba", que había logrado consolidarse como uno de los clubes más competitivos del país sudamericano en los últimos años, no pudo remontar una campaña marcada por la irregularidad y falta de resultados positivos.