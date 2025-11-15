Mundial en juego: estas serían las selecciones clasificadas al repechaje

Este martes llegará a su fin la última Fecha FIFA del año y también la jornada final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ese día quedarán definidas todas las selecciones que disputarán el repechaje por los dos últimos cupos a la Copa del Mundo.
Este martes culmina la última fecha FIFA del año y la última de las Eliminatorias al Mundial 2026 y se conocerán todos las selecciones que jugarán el repechaje por los dos últimos boletos a la Copa del Mundo.
Actualmente, solo Bolivia y Nueva Caledonia —representante de Oceanía— tienen asegurado su lugar en el repechaje y aguardan por sus rivales. El sorteo para determinar los cruces se realizará el 20 de noviembre.
El repechaje por los dos últimos boletos al Mundial 2026 se disputará en el mes de marzo. Para esta edición, ya no será partido único como situaciones anteriores.
La nueva dinámica es la siguiente: los dos mejor ubicados en ranking FIFA clasificarán directo a la final.
Mientras que los cuatro restantes jugarán semifinales para clasificar a la última etapa. Todo ello se disputará desde el 23 al 31 de marzo.
Con Bolivia por Sudamérica y Nueva Caledonia (150° en el ranking FIFA) por Oceanía, faltan definir los representantes de las otras confederaciones.
En Asia, Emiratos Árabes Unidos e Irak juegan el playoff y tienen muchas posibilidades de avanzar directamente a la final. En la ida, los iraquíes igualaron 1-1 en la ida y definen la clasificación en casa. Tanto EAU (67º) e Irak (57º) tienen una mejor posición que Bolivia (77º) y Nueva Caledonia en el ranking FIFA.
En el playoff de África rumbo al repechaje del Mundial 2026, Nigeria (41°) y RD Congo (60°) se medirán este domingo, a partido único en cancha neutral en Marruecos, por el boleto al repechaje luego de eliminar a Gabón y Camerún, respectivamente.
Ambas selecciones también están mejor posicionadas que Bolivia, Honduras, Jamaica, Curazao y Surinam por lo cual irían directamente a la final, sobre todo en el caso de las ‘águilas’.
Por último, este martes se juega la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 de la Concacaf, con un desenlace de película tras los resultados de la penúltima jornada
Actualmente Jamaica (68°) y Panamá (31°) son los mejores segundos y estarían avanzando al Repechaje en caso conserven esa posición.
Sin embargo, Curazao (82°), Surinam (126°), Honduras (64°) y Haití (88°) también tienen chances de ocupar una de esas plazas.
De llegar al Repechaje intercontinental, Nigeria y Panamá irían directamente a las dos finales por ser los equipos mejor colocados en el ranking FIFA.
En ese sentido actualmente, el rival de Bolivia en las semifinales de este mini torneo en busca de las últimas dos plazas al Mundial 2026 podría ser Nueva Caledonia, Irak/Emiratos Árabes Unidos y Jamaica o la segunda selección peor ubicada en el ranking FIFA de Concacaf que podría ser Honduras, Haití o Costa Rica.