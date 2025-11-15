Mundial en juego: estas serían las selecciones clasificadas al repechaje

En Asia, Emiratos Árabes Unidos e Irak juegan el playoff y tienen muchas posibilidades de avanzar directamente a la final. En la ida, los iraquíes igualaron 1-1 en la ida y definen la clasificación en casa. Tanto EAU (67º) e Irak (57º) tienen una mejor posición que Bolivia (77º) y Nueva Caledonia en el ranking FIFA.